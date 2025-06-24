И.о. заместителя мэра по благоустройству Саратова стала Татьяна Рыхлова

И.о. замглавы по благоустройству в администрации Саратова назначена Татьяна Рыхлова. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Михаил Исаев.

В ходе встречи с Татьяной Рыхловой господин Исаев поставил перед ней задачу организовать комплексную работу по озеленению территорий Саратова. Он поручил ей проанализировать, насколько эффективна текущая модель содержания городского зеленого хозяйства.

По словам Михаила Исаева, на днях новый руководитель доложит о работе с зелеными насаждениями, ознакомит со своими предложениями в части содержания зеленых зон. Глава Саратова отметил, что Татьяна Рыхлова является кандидатом биологических наук, доцентом кафедры «Садово-парковое и ландшафтное строительство».

Павел Фролов