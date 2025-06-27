УФАС проверяет аэропорт «Гагарин» из-за цен на питьевую воду

Саратовское УФАС России рекомендовало аэропортам установить бесплатные источники питьевой воды в стерильных зонах для повышения комфорта пассажиров. Это решение связано с анализом ценообразования на товары и услуги в международном аэропорту Саратова «Гагарин».

УФАС планирует проверить торговые объекты и объекты общественного питания, которые могут занимать доминирующее положение в стерильной зоне аэропорта. Особое внимание уделят стоимости питьевой воды в секторах транспортной безопасности.

Если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, УФАС готово принять меры для устранения этих нарушений.

Никита Маркелов