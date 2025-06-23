Мэрия Саратова требует у вдовы криминального авторитета Чикуна снести магазин

Арбитражный суд Саратовской области удовлетворил ходатайство городской администрации и наложил обеспечительные меры на магазин и земельный участок в Заводском районе. Имуществом владеет ООО «ИВЧ-ЛЧ».

Кадастровая стоимость здания площадью более 260 кв. м на Тульской, 39А в Заводском районе превышает 9 млн руб. Строительством завершено в 2015 г. Участок оценивается в 890 тыс. руб. В здании размещены коммерческие арендаторы: аптека «Вита Экспресс», пекарня «Хлебница» и магазин «Бристоль».

Администрация Саратова потребовала устранить препятствий в пользовании земельным участком, а также признать постройку самовольной и снести. В случае неисполнения будущего решения суда, истец просит взыскивать с ответчика судебную неустойку в размере 5 тыс. руб. за каждый день просрочки. Чтобы предотвратить возможные действия ответчика, которые могли бы затруднить исполнение судебного акта, администрация также ходатайствовала о запрете Росреестру регистрировать какие-либо действия с этим имуществом.

Судья Елена Михайлова, рассмотрев материалы дела, согласилась с доводами истца. Суд установил, что непринятие обеспечительных мер может действительно затруднить или сделать невозможным исполнение будущего решения, а также предотвратить причинение значительного ущерба заявителю. Запрет регистрационных действий признан судом соразмерной мерой, направленной на сохранение существующего положения вещных прав (status quo) и баланса интересов сторон до окончательного разрешения спора по существу. Это позволит ответчику продолжать владеть и пользоваться имуществом, но лишит его возможности им распоряжаться.

ООО «ИВЧ-ЛЧ» зарегистрировано 24 октября 1996 года на 7-м Дегтярном проезде. Основной вид деятельности — аренда и управление недвижимым имуществом. Руководителем и владельцем 51% доли уставного капитала является Лариса Кузьмина-Чикунова, известная как вдова криминального авторитета Игоря Чикунова («Чикуна»), убитого в 1995 году. Еще 49% «ИВЧ-ЛЧ» принадлежат Александру Кузьмину. По данным за 2024 год, среднесписочная численность сотрудников составила 2 человека, выручка достигла 3,8 млн руб. при чистой прибыли в 1 тыс. руб. Стоимость активов компании оценивается в 2,3 млн руб. Помимо «ИВЧ-ЛЧ», Кузьмина-Чикунова руководит ООО «Центр «Ларчик» (медицинская реабилитация детей, выручка 6,6 млн руб. в 2024 г.) и Саратовской региональной общественной благотворительной организацией «Добро — Детям».

Никита Маркелов