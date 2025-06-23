Бюджет вступил в реакцию

Прокуратура и Счетная палата Саратовской области выявили грубые нарушения при расходовании 100 млн рублей на противогололедные реагенты. «Уральский завод противогололедных материалов» поставил материалы с несоответствующей документацией и составом, материалы проверки переданы в полицию. Муниципалитет, в свою очередь, хранил реагенты под открытым небом и вел учет так, что отследить реальный расход невозможно. Депутаты потребовали наказать виновных и проанализировать жалобы из соцсетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В конце 2024 года мэрия Саратова выпросила бюджетный транш на закупку реагентов

Фото: Мэрия Саратова В конце 2024 года мэрия Саратова выпросила бюджетный транш на закупку реагентов

Фото: Мэрия Саратова

Прокуратура и Счетная палата Саратовской области отчитались о проверке траты областным центром 100 млн руб. на антигололедные смеси. Соответствующие доклады контролирующие органы представили на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики Саратовской областной думы.

Муниципальные власти попросили 100 млн руб. в качестве целевого транша у депутатов Саратовской облдумы в конце прошлого года, когда мэрию с приставкой и.о. возглавлял Павел Сурков. Соответствующие поправки в бюджет были приняты. Минувшая зима оказалась не слишком снежной, в результате контрольные органы решили выяснить, как город распорядился предположительно избыточно выделенными средствами. Были организованы проверки.

Аукцион на закупку реагентов для Кировского, Волжского и Октябрьского районов Саратова МБУ «Дорстрой» объявило 18 ноября 2024 г. Тендер выиграл «Уральский завод противогололедных материалов» из Перми, с которым были заключены муниципальные контракты в декабре 2024 года. В ходе проверки прокуратура определила, что паспорта реагентов не соответствовали фактическому материалу: номера партий не соответствовали этикеткам, рассказал в облдуме прокурор отдела по надзору за соблюдением законодательства в сфере защиты общества и государства прокуратуры Саратовской области Олег Шип. Поставщик пояснил это тем, что к поставленной партии были прикреплены документы от предыдущей.

ООО «Уральский завод противогололедных материалов» («УЗПМ») зарегистрировано в 2006 году в Перми и осуществляет оптовую торговлю химическими продуктами. Предприятие возглавляет Елена Грачева. В 2024 году предприятие с двумя сотрудниками в штате показало выручку в 412 млн руб. и прибыль в 8,2 млн руб., Rusprofile оценивает стоимость актива в 37 млн руб. Единственным учредителем завода является ООО «УЗПМ Групп» из Перми, которое на 51% принадлежит Халэфу Гильфанову. Еще 49% владеет ЗПИФ «Аурум».

Лаборатории в Саратове показали, что формиаты и карбомид, которые должны быть в составе, там отсутствовали: товар не соответствовал ГОСТу. Подрядчик проводил дополнительную экспертизу в Москве, где все эти нарушения были оспорены.

«Поскольку у нас было несоответствие двух экспертиз уполномоченных организаций, было принято решение направить материалы в полицию для проведения процессуальной проверки, которая проводится сейчас,— резюмировал прокурор.— И будет принято решение о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного дела».

Председатель Счетной палаты Дмитрий Лаврушин сообщил, что возглавляемое им ведомство тоже проводило проверку, как были потрачены выделенные 100 млн руб. бюджетных денег. Результаты таковы: средства действительно были закуплены на реагенты, стоимость была минимальной для аналогичных контрактов. При этом специализированные муниципальные бюджетные учреждения города Саратов в произвольной форме вели журналы по учету противогололедного материала, а не в соответствии с рекомендованным отраслевым методическим документом. Также в журналах отсутствовали необходимые сведения, в том числе о температуре, состоянии проезжей части и так далее.

«По отраженным в журнале сведениям невозможно определить время погрузки реагента, метеобстановку на конкретную дату, адрес места и состояние проезжей части, — сказал чиновник. — Специализированными муниципальными бюджетными учреждениями не было обеспечено соблюдение установленных заводом изготовителем условий хранения реагента: во время контрольных осмотров реагент хранился в транспортировочных мешках на земле, под открытым небом, не был защищен от осадков, что может привести к утрате его потребительских свойств и потере гарантии завода-изготовителя»,— резюмировал господин Лаврушин. Он добавил, что от глав районных администраций возражения на результаты проверки его проверки не поступили.

Депутаты сошлись во мнении, что виновных необходимо привлечь к ответственности. Также в парламенте пытались узнать, сколько реагентов потрачено в предыдущие, также не слишком снежные зимы. Депутаты пришли к выводу, что сформировать общую картину невозможно, поскольку проверялась трата только конкретного трансферта на 100 млн руб.

По итогам заседания было решено принять к сведению информацию прокуратуры и Счетной палаты, а также провести анализ всех жалоб в соцсетях и направить их в профильные органы.

Татьяна Смирнова