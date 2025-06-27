Арбитраж отменил кратное повышение аренды для рыбопромышленников в Астрахани

Апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Астраханской области, удовлетворил иск рыбопромышленного союза «Каспрыба» к региональному Министерству имущественных отношений. Суд признал недействительным уведомление ведомства от 15 декабря 2023 года, которым арендная плата за причал в селе Оранжереи была увеличена с 4,6 тыс. руб. до 788 тыс. руб. в месяц.

Поводом для иска стало несогласие «Каспрыбы» с новым размером платежа, установленным министерством на основе отчета оценщика. Для установления рыночной стоимости аренды суд назначил независимую экспертизу, которая определила справедливую ежемесячную плату в размере 12,5 тыс. руб. на начало 2024 года.

Суд установил, что действия министерства по одностороннему изменению условий договора аренды причала носили характер оспоримой сделки и не соответствовали принципам добросовестности. С ответчика также взысканы судебные расходы истца: 6 руб. госпошлины и 30 тыс. руб. за проведение экспертизы.

Никита Маркелов