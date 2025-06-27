В Саратове «Технониколь» запустил производство строительных материалов

АО «Технониколь» ввела в эксплуатацию новый завод по выпуску гибкой черепицы и фасадной плитки в Саратове. Объем инвестиций в этот проект достиг 1,26 млрд руб. Предприятие создало 50 новых рабочих мест для жителей региона и рассчитано на производство до 10 млн кв. м. качественной продукции ежегодно. Этот завод стал третьей производственной площадкой «Технониколь» в России, специализирующейся на данных материалах, дополнив существующие мощности в Рязани.

Совладелец и управляющий партнер корпорации Сергей Колесников подчеркнул стратегическое значение Приволжского региона и Саратовской области, где отмечается активный рост промышленности, включая машиностроение, химию и строительные материалы. Он отметил, что новый завод укрепит технологическую независимость страны, создаст высокотехнологичные рабочие места и обеспечит строительными материалами не только Саратовскую область и соседние регионы, но и откроет перспективы для экспорта в страны Средней Азии. Господин Колесников выразил уверенность, что предприятие внесет значительный вклад в развитие инфраструктуры и промышленного потенциала области.

Производственная площадка в Саратове была приобретена компанией несколько лет назад, а масштабная модернизация стартовала в 2021 году. Для оснащения завода было закуплено передовое оборудование у ведущих мировых производителей из США, Германии, Испании, Индии и Китая, а также установлены российские линии, включая изготовленные в Саратовской области. Инфраструктура предприятия включает современные битумохранилища общей емкостью 1,1 тыс. тонн и логистические мощности, позволяющие единовременно хранить до 1 млн кв. м. готовой продукции.

Министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко акцентировал внимание на поддержке проекта региональной Корпорацией развития, содействовавшей в согласовании документов, получении налоговых льгот и оформлении земельных участков. Он ожидает, что завод обеспечит стабильные налоговые поступления, создаст новые рабочие места с достойной оплатой труда и окажет положительное влияние на строительную отрасль, укрепляя позиции отечественных производителей.

Никита Маркелов