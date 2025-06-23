В Саратове многодетные семьи могут выбрать вместо участка деньги

В закон Саратовской области планируется внести изменения, касающиеся предоставления земельных участков многодетным семьям. Соответствующий законопроект обсуждали депутаты областной думы на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики.

Поправки в закон предлагают снять критерий нуждаемости в улучшении жилищных условий для получения денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

С докладом по этому вопросу выступил заместитель министра строительства жилищно-коммунального хозяйства области Антон Шестаков. Он сообщил, что законопроект разработан в целях расширения прав многодетных семей.

В соответствии с Земельным кодексом, гражданам, состоящим на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, с их согласия в качестве иной меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями однократно предоставляется денежная выплата. Денежная выплата взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно была введена с 1 января 22 года.

Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий или ремонт. Если законопроект будет поддержан на ближайшем заседании облдумы, то больше не будет действовать критерий нуждаемости в улучшении жилищных условий как требование для получения выплаты вместо земли. Многодетным положено по пять соток.

Общественница Наталья Володина сообщила, что 260 тыс., которые предлагаются семьям вместо участка, небольшие деньги. по ее мнению, сумму необходимо увеличить. Участники заседания с ней согласились, но отметили, что пока речь идет не об этом.

Татьяна Смирнова