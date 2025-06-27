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Александр Журавлев назначен прокурором Лопатинского района

Генеральный прокурор России Игорь Краснов утвердил Александра Журавлева на должность прокурора Лопатинского района Пензенской области. Кадровое решение вступило в силу в соответствии с приказом надзорного ведомства.

Новый руководитель районной прокуратуры является выпускником юридического факультета Пензенского государственного педагогического университета 2010 года. До перехода в органы прокуратуры в 2019 году он занимал должности следователя и заместителя руководителя Нижнеломовского межрайонного следственного отдела СК РФ.

В прокуратуре Пензенской области господин Журавлев последовательно работал помощником прокурора Вадинского района, заместителем прокурора Земетчинского района, а с ноября 2024 года занимал пост старшего прокурора отдела по надзору за следствием областной прокуратуры. Теперь он возглавил прокуратуру Лопатинского района.

Никита Маркелов