Александр Журавлев назначен прокурором Лопатинского района

Генеральный прокурор России Игорь Краснов утвердил Александра Журавлева на должность прокурора Лопатинского района Пензенской области. Кадровое решение вступило в силу в соответствии с приказом надзорного ведомства.

Новый руководитель районной прокуратуры является выпускником юридического факультета Пензенского государственного педагогического университета 2010 года. До перехода в органы прокуратуры в 2019 году он занимал должности следователя и заместителя руководителя Нижнеломовского межрайонного следственного отдела СК РФ.

В прокуратуре Пензенской области господин Журавлев последовательно работал помощником прокурора Вадинского района, заместителем прокурора Земетчинского района, а с ноября 2024 года занимал пост старшего прокурора отдела по надзору за следствием областной прокуратуры. Теперь он возглавил прокуратуру Лопатинского района.

Никита Маркелов