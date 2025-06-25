Копейка рубль заберет

Ленинский районный суд Пензы отклонил иски областной прокуратуры к Росприроднадзору, оставив в силе штрафы по 250 тыс. руб., наложенные на три компании за просрочки уплаты экологического сбора. Прокуратура сочла нарушения малозначительными из-за отсутствия тяжких последствий и просила заменить штрафы на предупреждения. Суды первой инстанции отвергли довод, указав, что любая просрочка создает угрозу экологии. Прокуратура Пензенской области намерена обжаловать все решения в областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Росприроднадзор оштрафовал просрочившую выплату 200 руб. компанию на 250 тыс. руб.

Фото: Росприроднадзор Росприроднадзор оштрафовал просрочившую выплату 200 руб. компанию на 250 тыс. руб.

Фото: Росприроднадзор

Ленинский районный суд Пензы рассмотрел иски региональной прокуратуры к межрегиональному управлению Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям. Прокуратура просила заменить назначенные трем организациям штрафы за просрочку уплаты экосбора на предупреждения.

Так, заместитель прокурора области Александр Лейзенберг опротестовал постановление инспектора Динары Кафтаевой о взыскании с ООО «Экопром» штрафа за невыплату экологического сбора. Задолженность составляла всего 11 руб., а штраф — 250 тыс. руб. Прокурор внес протест, мотивируя его тем, что хоть компания и допустила нарушение, тяжких последствий оно не имело: ущерб никому нанесен не был, угрозы экологии не создавалось. Надзорный орган просил заменить штраф на предупреждение, однако в иске было отказано и постановление инспектора осталось в силе.

ООО «Экопром» зарегистрировано в Пензе в 2016 году, специализируется на производстве пластмассовых изделий. Генеральным директором и единственным учредителем является Анна Медведева. Выручка в 2024 году составила 97,5 млн руб., чистая прибыль — 3,5 млн руб.

Аналогичная ситуация сложилась с иском Александра Лейзенберга, касающегося штрафа, наложенного на ООО «Политар». Компания должна была оплатить 188 руб. Экологического сбора за 2023 год до 15 апреля, но оплата прошла только 12 июля. За это инспектор Динара Кафтаева постановила оштрафовать ООО «Политар» на 250 тыс. руб. Суд отклонил протест прокурора.

ООО «Политар» зарегистрировано в городе Заречный Пензенской области в 2007 году с уставным капиталом 12 тыс. 910 руб. Основной деятельностью является производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Директор — Вадим Свечников. Выручка компании в 2024 году составила 16 млн руб.

Еще одно дело касалось штрафа в размере 250 тыс. руб., наложенного инспектором Кафтаевой на ООО «ВТС» по аналогичным основаниям. Александр Лейзенберг ходатайствовал о восстановлении срока для принесения протеста на постановление инспектора. Однако Ленинский районный суд Пензы оставил требования без удовлетворения.

ООО «ВТС» зарегистрировано в Пензе в 2022 году, генеральным директором является Павел Тюрин. Основной вид деятельности — производство газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования, при этом зарегистрировано еще 19 дополнительных. Согласно данным за 2024 год, выручка компании составила 31 млн руб. Владеет предприятием Антон Саков.

Прокуратура Пензенской области планирует обжаловать все эти решения в Пензенском областном суде, сообщили «Ъ» в пресс-службе.

«Суды первой инстанции единообразно отклонили доводы о малозначительности нарушений, указав, что даже незначительная просрочка экологического сбора создает угрозу охраняемым публичным интересам в сфере экологии»,— отметил управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров. Эксперт подчеркнул, что штрафы назначены ниже минимального порога санкции с учетом смягчающих обстоятельств. «Суду вышестоящей инстанции потребуются исключительные основания для пересмотра этой правовой позиции»,— резюмировал эксперт.

Светлана Федорова