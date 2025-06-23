Волгоградская область модернизирует СМЭВ на базе российского софта за 20 млн

Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Центр информационных технологий» (ГБУ ВО «ЦИТ ВО») подписало контракт на сумму 20 млн руб. с ООО «Ред Софт Центр». Исполнитель обязуется обеспечить сопровождение и модификацию ключевой региональной информационной системы — «Системы межведомственного электронного взаимодействия Волгоградской области» (СМЭВ ВО).

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) создана на основании Федерального закона от 2010 года государственная информационная система, обеспечивающая защищенный электронный обмен данными между федеральными, региональными и местными органами власти, банками, внебюджетными фондами и иными участниками для предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям. Ключевые функции СМЭВ включают ведение реестра и политик безопасности электронных сервисов, маршрутизацию сообщений, гарантированную доставку, протоколирование, мониторинг, контроль форматов, подписание ЭП и формирование статистики, при этом технически СМЭВ построена как сеть узлов (на базе Oracle ESB) в ЦОД Ростелекома, где поставщики данных регистрируют сервисы для обработки запросов. В Волгоградской области система насчитывает более 6,5 тыс. пользователей.

«Ред Софт Центр» оказался единственным участником открытого электронного конкурса. Компания согласилась выполнить работы без снижения начальной максимальной цены контракта, составившей 20 млн руб. Исполнитель займется модернизаций системы, сопровождением, интеграции органов ФССП,Социального фонда России и Росреестра. Контракт предусматривает использование исключительно российского ПО. Система работает на платформе «Ред Платформа» и СУБД «Ред База Данных».

Оплата производится за счет субсидии на выполнение госзадания. Полное исполнение контракта, включая гарантийные обязательства, должно быть завершено к 28 ноября 2025 года. Исполнитель предоставил обеспечение исполнения в размере 30% НМЦК (6 млн рублей) в форме банковской гарантии.

ООО «Ред Софт Центр», зарегистрировано в 2014 году в Москве, компанию с декабря 2019 года возглавляет Никита Гревцов. Юрлицо специализируется на разработке компьютерного программного обеспечения, имея среднесписочную численность 25 сотрудников в 2024 году. Финансовые показатели компании за 2024 год демонстрируют снижение выручки на 12% до 255 млн руб. и прибыли на 13% до 143 млн руб., однако стоимость компании при этом выросла на 57%, достигнув 394 млн руб. Учредителем ООО «Ред Софт Центр» является ООО «Ред Софт» (резидент Инновационного центра Сколково).

Никита Маркелов