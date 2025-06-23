ВС РФ подтвердил недействительность охраны МФЦ частной организацией в Пензе

Верховный Суд РФ не стал выносить на рассмотрение коллегии жалобу пензенского минэконома на решение нижестоящих инстанций о признании недействительным договора охраны МФЦ в областном центре. Основанием для отмены контракта стало нарушение закона о частной охранной деятельности.

Прокуратура Пензенской области оспорила договор между МФЦ и ЧОО «Стрелец», заключенный в марте 2024 года. Надзорный орган указал, что частные охранные предприятия не вправе охранять объекты, связанные с хранением защищенной полиграфической продукции, к которой относятся бланки паспортов и водительских удостоверений. Поскольку МФЦ предоставляют услуги по выдаче этих документов, их охрана должна осуществляться государственными структурами.

Арбитражный суд Пензенской области и апелляционная инстанция удовлетворили иск прокуратуры, признав договор ничтожным. Суды подчеркнули, что сделка нарушает публичные интересы, связанные с безопасностью хранения защищенных документов и защитой прав граждан. Кассационный суд полностью согласился с этими выводами, отклонив доводы о том, что МФЦ не является «объектом хранения» в строгом смысле.

Министерство экономического развития Пензенской области, в чьих интересах изначально действовала прокуратура, подало кассационную жалобу против решения судов. Минэкономразвития настаивало, что отмена договора поставит под угрозу безопасность посетителей и сотрудников МФЦ. Однако суд отклонил и эту жалобу, указав, что при защите публичных интересов прокурор и суд не связаны позицией лица, в интересах которого заявлен иск.

Министерство попыталось обжаловать решение и в Верховном Суде РФ. Однако ВС РФ отказался передавать жалобу для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам. Этот отказ означает, что решение трех инстанций арбитражных судов вступает в окончательную силу. Договор с ЧОО «Стрелец» признан недействительным, а деятельность по охране пензенских МФЦ частной организацией — незаконной.

ООО ЧОО «Стрелец» зарегистрировано 4 апреля 2013 года. Юридический адрес: Пензенская область, город Пенза. По состоянию на 2024 год среднесписочная численность сотрудников составляла 14 человек. С октября 2021 года гендиректором и владельцем предприятия является директор Геннадий Тарахов. Финансовые показатели за 2024 год: выручка — 38 млн руб., прибыль — 2,4 млн руб. Стоимость компании оценена в 18 млн руб.

Никита Маркелов