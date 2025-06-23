Саратовский застройщик проиграл суд за землю под компенсацию за долгострой

Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе отказ в предоставлении ООО «Специализированный застройщик «Липки 2020» двух земельных участков в центре Саратова. Компания требовала исполнить соглашение 2020 года, по которому должна была получить в аренду без торгов участки на улицах Соборная и Первомайская в качестве компенсации за завершение проблемного дома ЖСК «Прометей» на Рабочей.

Как установили суды, застройщик вложил 43,2 млн руб. в ликвидацию долгостроя, что подтверждено актом исполнения обязательств от 2021 года. По условиям соглашения с областным Минстроем, подписанного в рамках закона о защите дольщиков, компания должна была получить участки общей кадастровой стоимостью 16,6 млн руб. под строительство двух многоквартирных домов. Однако передача земли заблокирована из-за новых градостроительных нормативов.

Ключевой причиной отказа стало нарушение региональных стандартов: при размещении жилья на запрошенных участках не соблюдались бы нормативы доступности школ (500 м) и детских садов (300 м), утвержденные постановлением Правительства Саратовской области в апереле 2023. Судьи подчеркнули, что на момент подписания соглашения в 2020 году эти требования отсутствовали, но действующее законодательство не позволяет игнорировать их сейчас. Дополнительным препятствием стало отсутствие утвержденного проекта планировки территории.

«Предоставление земли без торгов допустимо только при строгом соответствии текущим нормативам, — отметил суд в постановлении. — Изменение правового регулирования исключает возможность исполнения первоначальных условий». Коллегия отклонила довод застройщика о недобросовестности властей, указав, что новые правила направлены на обеспечение комплексного развития территорий и социальной инфраструктуры.

Кассация подтвердила решения двух инстанций. Постановление окружного суда вступает в силу немедленно, но может быть обжаловано в Верховный Суд РФ. На спорных участках «Липки» планировали возвести 8 тыс. кв. м. жилья.

ООО СЗ «Липки 2020» зарегистрировано в Саратове в 1998 году. С 2020 года компанией руководит Дмитрий Рысьев. Учредители — Марина Май, Елена Горожанкина и ООО «Лепта» Якова Стрельцина. По итогам 2023 года выручка организации составила 1,9 млн руб., прибыль — 359 тыс. руб.

Никита Маркелов