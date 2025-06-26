Суд обязал сеть цветочных магазинов «Евгения» освободить участок в Астрахани

Арбитражный суд Астраханской области расторг договор аренды земельного участка между администрацией облцентра и ООО «Евгения». 23 июня суд обязал сеть цветочных магазинов освободить участок на ул. Бэра, 45а в Советском районе Астрахани.

Иск был подан в июле 2023 года изначально к ООО ПКФ «Альбион» из-за нарушения условий аренды. Однако в марте 2025 года ответчик был признан ненадлежащим и заменен на ООО «Евгения».

Суд установил, что участок был предоставлен в 2006 году для рынка. Но проверки показали, что ООО «Евгения» начало строительство капитального объекта, что противоречило условиям договора, который запрещал капитальное строительство. Мэрия, ссылаясь на Гражданский и Земельный кодексы, потребовала расторжения договора.

Согласно постановлению суда, владелица сети магазинов цветов «Евгения» Евгине Маргарян использовала участок не по назначению и не имела разрешения на эксплуатацию рынка. Теперь предприниматель обязана вернуть землю муниципалитету в течение месяца.

Ранее, осенью прошлого года, городские власти пытались добиться сноса пристроя к цветочному магазину на ул. Бэра, 45а. Однако спор выиграло ООО «Евгения».

Нина Шевченко