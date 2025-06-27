В Волгограде прокуратура отменила контракты на капремонт на 30 млн рублей

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, подтвердив незаконность семи контрактов, заключенных ООО «ГК Порядок» с фондом капремонта многоквартирных домов Волгоградской области. Суд признал ничтожными электронные аукционы и договоры на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в жилых домах, заключенные в 2021–2022 годах.

Основанием для отмены сделок стали подложные документы, представленные подрядчиком. Установлено, что ООО «ГК Порядок» включили в реестр квалифицированных подрядчиков на основании фальсифицированных данных об опыте работ. В частности, компания указала несуществующие контракты на ремонт дома в г. Котельниково, где работы фактически не проводились. Это нарушило конкурентные процедуры и исключило добросовестных участников торгов.

Суд квалифицировал действия подрядчика как злоупотребление правом. Предоставление недостоверной информации привело к ограничению конкуренции и незаконному обогащению. Поскольку контракты нарушали публичные интересы, они признаны ничтожными по ст. 168 ГК РФ.

В пользу фонда взыскано 31,5 млн руб. Суд отклонил доводы подрядчика о пропуске срока исковой давности, указав, что прокуратура действовала в защиту прав жителей, чьи взносы аккумулировались фондом. Также отвергнуты аргументы о невозможности отмены сделок из-за выполнения работ, так как исполнение не легализует ничтожные договоры.

Никита Маркелов