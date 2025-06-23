В Саратовской области восемь районов не выполнили план по яровым

В Саратовской области не выполнены плановые значения по яровому севу в восьми районах. Об этом говорили в облдуме на заседании комитета по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию.

Заместитель министра сельского хозяйства области по развитию отрасли растениеводства, мелиорации и социального обустройства Игорь Гриднев сообщил, что, несмотря на все сюрпризы природы, сев проведен в «оптимальные агротехнические сроки». По оперативным данным, посевная площадь составила 4,3 млн гектар. Структуру посевов определяло федеральное министерство сельского хозяйства России. Приоритет был отдан семенам отечественной селекции (рост к уровню прошлого года составил от 3 до 8%, саратовской селекции — 5%).

«Все семена отвечают посевным стандартам и являются кондиционными»,— констатировал господин Гриднев.

Зерновые культуры занимают 52 процента посевных площадей, технические культуры — 43%, кормовые — 3,7%. Выполнение плана ярового сева подтверждают 30 районов области. Невыполнение наблюдается в 8 районах — Вольском, Балаковском, Духовницком, Советском, Федоровском, Дергачевском, Новоузенском, Перелюбском. Это объясняется перепродажей земли другим сельхозтоваропроизводителям.

«Погодные условия весенне-летнего периода благоприятны для роста и развития озимых,— отметил чиновник. — На сегодня запасы продуктивной влаги в большинстве районов области — от достаточных до оптимальных. Хотелось бы даже, чтобы поменьше их было, побольше тепла. В любом случае состояние посевов сейчас — от удовлетворительного до хорошего».

На уборочные работы в Саратовском регионе необходимы 25 млрд руб., из них 9 — это кредитные ресурсы. 6,8 млрд руб. пойдут на технику, 10 млрд — на топливо, 7,8 — на запчасти.

В первых числах июля в саратовском регионе приступят к уборке озимых. Это объясняется тем, что культуры развиваются на 7-10 дней раньше среднемноголетних сроков. Ведется уборка огурцов, кабачков. С прошлого года в хранилищах осталось 500 тыс. тонн подсолнечника, более 1 млн тонн зерна.

Татьяна Смирнова