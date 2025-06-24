В Саратовской облдуме нашли, куда потратить 2,8 млрд рублей

Расходы бюджета Саратовской области вырастут на 2,8 млрд руб. Соответствующие поправки в бюджет обсуждали депутаты в облдуме на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

С докладом выступила министр финансов Ирина Бегинина. Она сообщила, что итоговая сумма налоговых и неналоговых доходов областного бюджета после поправок составит 131,4 миллиарда рублей.

«За счет поступивших средств запланировано благоустройство в муниципальных образованиях области на 2,3 млрд рублей, реализация проекта по ремонту междворовых территорий — 396 млн руб., — сообщила госпожа Бегинина. — Кроме того, на эти цели запланирован 296 млн областных средств с их последующим замещением. Под будущее замещение закладываются ассигнования на ремонт пришкольных территорий в Кировском и Фрунзенском районах Саратова и укрепление фундамента городской школы № 1. На это суммарно пойдут 89 млн руб.»

По здравоохранению предусмотрено оснащение современным оборудованием, автомобилями скорой помощи Областной клинической больницы на 74,6 млн руб. На подготовку помещений Балашовской райбольницы — 9,5 млн, приобретение дизель-генераторных установок для Аткарской, Балашовской районных больниц — 8,8 млн руб. и другие расходы.

Траты на лекарственное обеспечение планируется увеличить еще на 140 млн руб. Остатки областного дорожного фонда составили 331,3 млн.

«Резервный фонд для финансирования непредвиденных расходов предлагается увеличить на 500 млн, расходы областного бюджета возрастут суммарно на 2,8 млрд руб., в том числе межбюджетные трансферты муниципальным образованиям составят более чем 1 млрд руб.», — перечислила госпожа Бегинина.

На организацию пассажирских перевозок планируется выделить 150 млн руб., на транспортную безопасность дорожных сооружений — 117 млн руб., на обеспечение инженерно-техническими коммуникациями аэропорта в Балакове — 112,6 млн руб. На зарплаты сотрудникам облспаса требуются 30,8 млн рублей, на парк в Летном городке Энгельса — 50 млн.

На сокращение, привлечение банковских заимствований предлагается направить 5,1 млрд руб. С учетом изменений параметры областного бюджета составят на 2025 год: доходы — 183,4 млрд руб., расходы — 195,5 млрд руб., дефицит — 12,1 млрд руб. Депутаты поинтересовались, насколько можно рассчитывать на налоговые и неналоговые поступления, если они даются как прогноз.

Ирина Бегинина сообщила, что был взят прогноз налоговой инспекции. Сумма согласована с Минфином России. План до конца 2025 года подтвержден «соответствующими заинтересованными органами власти».

Также депутатами было высказано мнение, что до конца года бюджет еще придется править хотя бы потому, что траты на обеспечение лекарств льготников вырастут.

Татьяна Смирнова