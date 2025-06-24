Выборы в Городскую Думу Астрахани назначены на 14 сентября

14 сентября в единый день голосования пройдут выборы депутатов Городской Думы Астрахани. Нынешний созыв, избранный в 2020 году на пятилетний срок, завершает свои полномочия, и городу предстоит сформировать новый — уже восьмой по счету состав парламента.

36 депутатов будут избираться по одномандатным округам, где побеждает кандидат с наибольшим числом голосов. В отличие от выборов в региональные или федеральные парламенты, система исключает партийные списки и не предусматривает обязательный порог явки избирателей.

После подведения итогов новый созыв Думы изберет из своего состава председателя и двух заместителей. Действующим руководителем органа является Игорь Седов, а его заместителями — Лилия Иванова и Александр Календр.

Никита Маркелов