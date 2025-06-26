Мандаты не сдаются!

Вступил в силу обвинительный приговор по делу о покушении на мошенничество депутата заксобрания Пензенской области Сергея Ванюшина. Суд выяснил, что в начале 2024 года политик попал в ДТП и пытался обмануть страховую компанию, подделав дату происшествия. Депутат получил условный срок, но при этом продолжает работать в регпарламенте, несмотря на примеры лишения мандатов в подобных случаях в других регионах. Самостоятельно инициировать сложение мандата или партбилета парламентарий пока не планирует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Ванюшин представляет избирателей Башмаковского, Белинского и Земетчинского районов в третьем по счету созыве

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области, Коммерсантъ Сергей Ванюшин представляет избирателей Башмаковского, Белинского и Земетчинского районов в третьем по счету созыве

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области, Коммерсантъ

Судья Пензенского областного суда Наталья Носова рассмотрела апелляционную жалобу на решение по делу депутата Законодательного собрания Пензенской области Сергея Ванюшина («Единая Россия»). Информация размещена в карточке дела на сайте ведомства. В минувшем апреле Ленинский районный суд Пензы за покушение на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ) дал политику два года условно. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, сегодня он вступил в силу.

Суд установил, что 4 января 2024 года уроженец Башмаковского района, депутат 12-го одномандатного округа Сергей Ванюшин въехал на личном Mercedes-Benz S-класса в рабочем поселке Башмаково в фонарный столб. Водитель скрылся с места ДТП, не сообщив правоохранителям о случившемся.

Через несколько дней парламентарий вспомнил о полагающейся страховой выплате и обратился к знакомому начальнику отделения ГИБДД Сергею Токареву с просьбой помочь составить документ об аварии с подходящей датой. ДТП записали на 11 января. Начальник дал соответствующее поручение инспектору Дмитрию Никитину. Его в конце прошлого года Башмаковский райсуд признал его виновным в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и оштрафовал на 40 тыс. руб.

Ванюшин направил бумаги в пензенский филиал ООО «Зетта Страхование», которое заподозрило обман и обратилось в органы. ФСБ и СКР усмотрели состав для возбуждения уголовного дела.

Согласно более ранним релизам СУ СКР по Пензенской области, политик планировал получить больше 2 млн руб. Сегодня пресс-служба прокуратуры опубликовала сообщение, где фигурировало уже 1,5 млн руб.

Начальник отделения ГИБДД ОМВД по Башмаковскому району Сергей Токарев стал фигурантом отдельного уголовного дела о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), после чего покинул должность. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. До суда дело пока не дошло.

55-летний Сергей Ванюшин представляет избирателей Башмаковского, Белинского и Земетчинского районов в третьем по счету созыве. Депутат входит в комитеты регпарламента по бюджетной, налоговой и финансовой политике, а также по агропромышленному комплексу, указано на сайте заксобрания.

Осужденный Ванюшин работает генеральным директором ООО «МастерТранс» (МТ). Депутат является единственным сотрудником компании, ему принадлежит половина микропредприятия. Второй учредитель — Александр Аверьянов. Организация занимается автогрузовым транспортом, строительством дорог, разбором и сносом зданий, электромонтажными, кровельными, столярными и другими работами, оптовой торговлей рядом товаров, лизингом грузового транспорта и т. д. 2024 год ООО «МТ» закончило с прибылью 499 тыс. руб.

Сергей Ванюшин уточнил «Ъ — Средняя Волга», что не будет самостоятельно принимать решение о сложении мандата или партбилета. Решение о подаче кассационной жалобы осужденный еще не принял.

Помощник председателя комиссии по этике пензенского парламента Александр Фионов объяснил «Ъ», что решение о мандате Сергея Ванюшина примут после получения апелляционного определения. В пресс-службе реготделения «Единой России» к моменту выхода публикации предоставить комментарий «Ъ» не смогли — ранее там заявляли, что вопрос о членстве Ванюшина будет рассмотрен после вступления приговора в законную силу.

Дарья Васенина