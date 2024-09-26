Что происходило после ввода войск России на Украину. День 946-й
Новости, карты и заявления 26 сентября
Германия выделяет €400 млн на военную поддержку Украины. Также ФРГ предоставит дополнительные €170 млн в краткосрочной перспективе восстановления украинской энергетики. Владимир Зеленский рассматривает проведение президентских выборов в 2025 году, пишет The Economist. Генпрокуратура ФРГ отказалась раскрыть детали подрыва «Северных потоков». Как развивались события — в онлайн-трансляции «Ъ».
21:26. ООН хочет прекращения украинского конфликта, заявили «РИА Новости» в офисе генсека, комментируя возможность снятия запрета США на удары ВСУ западными дальнобойными ракетами вглубь России.
21:17. США заявили ЕС, что предоставят кредит Украине на $20 млрд с погашением из доходов от замороженных активов ЦБ России, если Брюссель увеличит срок действий своих санкций, сообщает Bloomberg.
21:14. Западные страны обучили у себя около 127 тыс. украинских военных, говорится в отчете Счетной палаты США.
21:06. Алексей Панин (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно получил срок за одобрение теракта на Крымском мосту. За оправдание терроризма суд назначил актеру шесть лет лишения свободы и трехлетний запрет на администрирование интернет-сайтов.
20:53. Пятеро детей ранены в Мариуполе при неосторожном обращении со взрывоопасным предметом, три ребенка в тяжелом состоянии, сообщил Пушилин.
20:49. Визит Зеленского на завод в Пенсильвании был организован по запросу Киева, а не по инициативе Вашингтона, заявили в Белом доме.
20:45. Белый дом не ожидает по итогам встречи Байдена и Зеленского объявлений относительно возможности применения американского оружия для нанесения ударов вглубь РФ. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
20:03. Эрдоган заявил, что рассчитывает на участие его страны в мирной конференции, которую предлагает провести Зеленский.
18:58. США и ЕС близки к соглашению о предоставлении Украине кредита на сумму $50 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ, пишет Bloomberg.
18:56. Команда Владимира Зеленского не согласилась встретиться с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре, пишет Time.
18:36. США будут участвовать в инициативе G7 по предоставлению Украине безвозмездного кредита на $50 млрд, однако объем их вклада будет зависеть от внесения изменений в режим санкций ЕС против России, сообщает Bloomberg.
17:57. ВСУ атаковали три села в Белгородской области, загорелся частный дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
17:56. США ввели санкции против россиянина Сергея Иванова, род деятельности которого не уточняется, и платежной системы Cryptex, говорится на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.
17:55. Взрывы раздались в Сумах на северо-востоке Украины, сообщил украинский «24-й канал».
17:28. Германия выделяет €400 млн на военную поддержку Украины. Также ФРГ предоставит дополнительные €170 млн в краткосрочной перспективе восстановления украинской энергетики.
17:23. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.
16:54. Россия импортозаместила 90% видов оборудования для ТЭК, осталось заменить еще 200 штук, сообщили в Минэнерго.
16:51. С начала 2022 года более 100 тыс. украинских военных самовольно оставили военчасти, заявил военный юрист Центра предоставления поддержки ветеранам Роман Лихачев.
16:50. Владимир Зеленский рассматривает проведение президентских выборов в 2025 году, пишет The Economist.
16:13. Великобритания передаст Украине дополнительную партию самоходных гаубиц AS90. Как сообщили в Минобороны королевства, в общей сложности ВСУ получит 16 AS90.
15:53. Нужно объективное расследование по взрывам на «Северных потоках» с участием России; страна готова продолжать поставки при интересе покупателей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
15:46. Глава МИД Украины Андрей Сибига на полях Генеральной ассамблеи ООН поблагодарил Казахстан за поддержку суверенитета и целостности.
15:35. В Белгороде установят памятник в честь погибших в результате одного из самых сильных обстрелов со стороны Украины 30 декабря прошлого года.
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Варианты макета монумента
15:06. Генпрокуратура ФРГ отказалась раскрыть детали подрыва «Северных потоков».
14:38. Служба доходов Минфина Грузии отрицает экспорт дорогостоящих автомобилей из Великобритании в Россию в обход санкций. Ранее о схеме писал Sky News.
14:25. Китайские поставщики и платежные агенты начали создавать отдельные юридические лица для работы с российскими партнерами, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
14:14. В следующем году США обучат еще 18 украинских пилотов F-16, следует из заявления Белого дома.
13:57. Великобритания добавила в антироссийский санкционный список иностранные компании и пять судов.
13:50. Президент США распорядился передать Украине планирующие авиабомбы JSOW и батарею ПВО Patriot.
13:37. Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским объявил о выделении $8 млрд на помощь Украине. Из них $2,4 млрд долларов пойдет на производство новых вооружений.
13:23. Джо Байден в октябре соберет встречу глав стран контактной группы по Украине в Германии, передает Белый дом.
13:19. Россия не планирует наращивать ядерные арсеналы, пояснил журналистам в ходе пресс-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
12:55. Китай будет и и дальше оказывать Украине гуманитарную помощь, сообщается после встречи министров иностранных дел Ван И и Андрея Сибиги на полях Генассамблеи ООН.
12:53. Суд на Украине арестовал имущество брата Виктора Медведчука, сообщило Госбюро расследований.
12:44. ЕБРР снизил прогноз роста экономики Украины с 6% до 4,7% в 2025 году.
12:21. В Ялте и Судаке проводят масштабные учения по борьбе с диверсионными группами на суше и на море, сообщили «Ъ» в правительстве Крыма.
12:05. Игорь Стрелков (Гиркин) заявил в интервью RTVI, что не будет признавать вину и просить Путина о помиловании. Экс-министр обороны ДНР осужден по экстремистской статье.
11:59. В Уфе выкорчевали все деревья с посвященной участникам СВО аллеи. Районная администрация пояснила «Ъ», что застройщик вернет высаженные деревья после завершения работ.
11:27. В результате атаки ВСУ на Курскую область потерпевшими признаны 8 тыс. россиян, отчитался председатель СКР Александр Бастрыкин.
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Кто и как помогает беженцам из приграничных сел
11:24. Россия при посредничестве Катара передала Украине девятерых детей для воссоединения с семьями, сообщает РБК.
11:20. Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, рассказали в Минцифры. СМС-подтверждение входа для ранее созданных профилей пока работает. Ведомство рекомендует пользователям создать резервные копии данных.
11:12. Слышны взрывы в Херсоне и в районе военного аэродрома в Хмельницкой области Украины, передает местное издание «Общественное Новости».
11:04. Клиенты Райффайзенбанка вывели за месяц перед отменой переводов в валюте 120 млн руб., подсчитал РБК.
11:02. В Иркутской, Нижегородской и Самарской областях задержаны шестерых россиян, в том числе троих подростков, причастных к поджогам на железных дорогах. Как утверждает ФСБ, диверсии планировались по заданию украинских спецслужб.
10:45. СКР оценил ущерб от действий ВСУ в приграничье и новых регионах более чем в 7,5 млрд руб.
10:42. Джо Байден на предстоящей встрече с Владимиром Зеленским может объявить о выделении Украине пакета военной помощи в сумме на $8 млрд, пишет газета Politico.
10:21. К уголовной ответственности привлекли 785 наемников, воюющих за ВСУ, отчитался Следственный комитет России.
10:12. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В Киеве произошли взрывы, сообщило украинское издание «Общественное».
10:09. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Джо Байдена в подрыве «Северных потоков» двухлетней давности.
9:47. Военная прокуратура направила в суд дело бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в хищении металлоконструкций на 114 млн руб., закупленных Запорожской областью для строительства оборонительных сооружений.
9:40. Бельгия призывает ЕС запретить импорт российского СПГ, сказала глава Минэнерго страны Тинне Ван дер Стратен Financial Times.
9:30. На школьных автобусах в Белгородской области установят 55 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для отражения атак БПЛА, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
9:25. Китай ищет на Генассамблее ООН решение конфликта на Украине с учетом интересов России, пишет газета Politico.
9:13. Корреспондент французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент в сопровождении украинских военных посетила Курскую область. Репортаж был опубликован 25 сентября.
9:10. В украинском Ивано-Франковске в результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры, сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук в Telegram. Город частично обесточен.
9:06. Дональд Трамп на предвыборном митинге заявил, что Украина разрушена, потому что страна отказалась заключить «плохую сделку» в 2022 году.
9:02. Пентагон предлагал Белому дому начать поставлять Украине фосфорные снаряды, сообщает NBC News со ссылкой на источники.
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Основные события СВО за сентябрь 2024 года
8:55. Декларацию стран G7 по Украине поддержали 30 из 193 членов ООН, пишет Reuters. Документ предусматривает подготовку кредита на $50 млрд из доходов от замороженных активов РФ.
8:50. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон потребовал отозвать посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову после визита украинского президента на завод боеприпасов в Пенсильвании.
8:45. Петер Сийярто собирается донести до нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги позицию Венгрии по конфликту и обсудить вопросы достижения мира, сказал глава МИДа в ответ на вопрос корреспондента «Ъ».
8:35. США выделили Украине новый пакет военной помощи — $375 млн, объявил госсекретарь Энтони Блинкен. Туда войдут кассетные бомбы, боеприпасы для системы HIMARS, ракеты Javelin, бронемашины MRAP с усиленной противоминной защитой, патрульные катера, стрелковое оружие и противотанковые средства.
8:32. «Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare… ("гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера")»,— прокомментировал изменение ядерной доктрины России замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
8:27. Владимир Зеленский встретился с премьером Великобритании Киром Стармером на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
8:22. В Киеве на фоне воздушной тревоги произошло несколько взрывов, передает украинское издание «Общественное».
8:17. Пострадавший при атаке БПЛА на Белгородский район 22 сентября умер в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
8:15. Ночью было сбито четыре беспилотника над Белгородской областью, один над Курской и два над Брянской областями, отчиталось Минобороны РФ.