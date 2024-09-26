Что происходило после ввода войск России на Украину. День 946-й

Германия выделяет €400 млн на военную поддержку Украины. Также ФРГ предоставит дополнительные €170 млн в краткосрочной перспективе восстановления украинской энергетики. Владимир Зеленский рассматривает проведение президентских выборов в 2025 году, пишет The Economist. Генпрокуратура ФРГ отказалась раскрыть детали подрыва «Северных потоков». Как развивались события — в онлайн-трансляции «Ъ».

21:26. ООН хочет прекращения украинского конфликта, заявили «РИА Новости» в офисе генсека, комментируя возможность снятия запрета США на удары ВСУ западными дальнобойными ракетами вглубь России.

21:17. США заявили ЕС, что предоставят кредит Украине на $20 млрд с погашением из доходов от замороженных активов ЦБ России, если Брюссель увеличит срок действий своих санкций, сообщает Bloomberg.

21:14. Западные страны обучили у себя около 127 тыс. украинских военных, говорится в отчете Счетной палаты США.

21:06. Алексей Панин (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заочно получил срок за одобрение теракта на Крымском мосту. За оправдание терроризма суд назначил актеру шесть лет лишения свободы и трехлетний запрет на администрирование интернет-сайтов.

20:53. Пятеро детей ранены в Мариуполе при неосторожном обращении со взрывоопасным предметом, три ребенка в тяжелом состоянии, сообщил Пушилин.

20:49. Визит Зеленского на завод в Пенсильвании был организован по запросу Киева, а не по инициативе Вашингтона, заявили в Белом доме.

20:45. Белый дом не ожидает по итогам встречи Байдена и Зеленского объявлений относительно возможности применения американского оружия для нанесения ударов вглубь РФ. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

20:03. Эрдоган заявил, что рассчитывает на участие его страны в мирной конференции, которую предлагает провести Зеленский.

18:58. США и ЕС близки к соглашению о предоставлении Украине кредита на сумму $50 млрд за счет доходов от замороженных активов РФ, пишет Bloomberg.

18:56. Команда Владимира Зеленского не согласилась встретиться с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, потому что это могло быть воспринято как выражение поддержки его кандидатуре, пишет Time.

18:36. США будут участвовать в инициативе G7 по предоставлению Украине безвозмездного кредита на $50 млрд, однако объем их вклада будет зависеть от внесения изменений в режим санкций ЕС против России, сообщает Bloomberg.

17:57. ВСУ атаковали три села в Белгородской области, загорелся частный дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

17:56. США ввели санкции против россиянина Сергея Иванова, род деятельности которого не уточняется, и платежной системы Cryptex, говорится на сайте Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

17:55. Взрывы раздались в Сумах на северо-востоке Украины, сообщил украинский «24-й канал».

17:28. Германия выделяет €400 млн на военную поддержку Украины. Также ФРГ предоставит дополнительные €170 млн в краткосрочной перспективе восстановления украинской энергетики.

17:23. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

16:54. Россия импортозаместила 90% видов оборудования для ТЭК, осталось заменить еще 200 штук, сообщили в Минэнерго.

16:51. С начала 2022 года более 100 тыс. украинских военных самовольно оставили военчасти, заявил военный юрист Центра предоставления поддержки ветеранам Роман Лихачев.

16:50. Владимир Зеленский рассматривает проведение президентских выборов в 2025 году, пишет The Economist.

16:13. Великобритания передаст Украине дополнительную партию самоходных гаубиц AS90. Как сообщили в Минобороны королевства, в общей сложности ВСУ получит 16 AS90.

15:53. Нужно объективное расследование по взрывам на «Северных потоках» с участием России; страна готова продолжать поставки при интересе покупателей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

15:46. Глава МИД Украины Андрей Сибига на полях Генеральной ассамблеи ООН поблагодарил Казахстан за поддержку суверенитета и целостности.

15:35. В Белгороде установят памятник в честь погибших в результате одного из самых сильных обстрелов со стороны Украины 30 декабря прошлого года.

Фотогалерея Варианты макета монумента Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Следующая фотография 1 / 4 Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Смотреть

15:06. Генпрокуратура ФРГ отказалась раскрыть детали подрыва «Северных потоков».

14:38. Служба доходов Минфина Грузии отрицает экспорт дорогостоящих автомобилей из Великобритании в Россию в обход санкций. Ранее о схеме писал Sky News.

14:25. Китайские поставщики и платежные агенты начали создавать отдельные юридические лица для работы с российскими партнерами, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

14:14. В следующем году США обучат еще 18 украинских пилотов F-16, следует из заявления Белого дома.

13:57. Великобритания добавила в антироссийский санкционный список иностранные компании и пять судов.

13:50. Президент США распорядился передать Украине планирующие авиабомбы JSOW и батарею ПВО Patriot.

13:37. Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским объявил о выделении $8 млрд на помощь Украине. Из них $2,4 млрд долларов пойдет на производство новых вооружений.

13:23. Джо Байден в октябре соберет встречу глав стран контактной группы по Украине в Германии, передает Белый дом.

13:19. Россия не планирует наращивать ядерные арсеналы, пояснил журналистам в ходе пресс-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

12:55. Китай будет и и дальше оказывать Украине гуманитарную помощь, сообщается после встречи министров иностранных дел Ван И и Андрея Сибиги на полях Генассамблеи ООН.

12:53. Суд на Украине арестовал имущество брата Виктора Медведчука, сообщило Госбюро расследований.

12:44. ЕБРР снизил прогноз роста экономики Украины с 6% до 4,7% в 2025 году.

12:21. В Ялте и Судаке проводят масштабные учения по борьбе с диверсионными группами на суше и на море, сообщили «Ъ» в правительстве Крыма.

12:05. Игорь Стрелков (Гиркин) заявил в интервью RTVI, что не будет признавать вину и просить Путина о помиловании. Экс-министр обороны ДНР осужден по экстремистской статье.

11:59. В Уфе выкорчевали все деревья с посвященной участникам СВО аллеи. Районная администрация пояснила «Ъ», что застройщик вернет высаженные деревья после завершения работ.

11:27. В результате атаки ВСУ на Курскую область потерпевшими признаны 8 тыс. россиян, отчитался председатель СКР Александр Бастрыкин.

Фотогалерея Кто и как помогает беженцам из приграничных сел Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В ПВР в Курской области, оборудованном Мосводоканалом, живет 170 эвакуированных. У этих людей нет родственников и возможности снять жилье Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Спортивный зал физкультурно-оздоровительного центра, в котором открыли ПВР, вместил жителей нескольких приграничных сел. Большинство этих людей эвакуировались из дома экстренно, не успев взять даже самое необходимое Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Волонтеры-парикмахеры приезжают из разных российских городов в ПВР, чтобы постричь женщин и мужчин. Они делают окрашивание волос и укладку. Эти, казалось бы, ненужные манипуляции очень помогают людям, говорит координатор волонтеров Ирина Худякова Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Специалисты МФЦ, Центра занятости и других социальных служб каждый будний день дежурят в ПВР, чтобы принимать от беженцев документы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Важный навык в трудной ситуации — умение занять себя. Тем, кто этого не умеет, тяжелее всего,— они весь день лежат в кровати и впадают в депрессию Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев В ПВР много пожилых людей. Волонтеры помогают им соблюдать гигиену, гулять во дворе, принимать пищу. Старикам особенно важно общение, они не понимают, что происходит, и испытывают огромную тревогу Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев В ПВР можно взять с собой маленькое домашнее животное, у которого есть ветпаспорт и все прививки Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Координатор волонтеров и сестра милосердия Ирина Худякова (на фото) работает в зоне российско-украинского конфликта уже несколько лет. Она ухаживает за больными и инвалидами, ищет волонтеров и распределяет между ними работу Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Многие жители ПВР смотрят телевизор, чтобы увидеть кадры из родных деревень Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Если еда в ПВР вкусная, то людям гораздо легче пережить свое изгнание, говорят волонтеры Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев В монастыре Коренная Пустынь приняли 38 беженцев из приграничных сел Курской области. Монастырь обеспечивает их жильем, питанием, а кого-то и работой Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев В Центре церковной помощи в Свято-Троицком монастыре Курска беженцам выдают продуктовые наборы, средства гигиены, бытовую химию, лекарства Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Самый востребованный предмет у эвакуированных — раскладушки. Целые семьи размещаются у знакомых, в общежитии или на съемных квартирах, спят на полу Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Волонтеры дежурят в Центре церковной помощи — принимают людей и заполняют анкеты, выдают продуктовые наборы и предметы гигиены, постельное белье и раскладушки Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев На церковном гуманитарном складе волонтеры расфасовывают вещи, разгружают фуры, формируют продуктовые наборы. Здесь особенно нужны мужские руки Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Из приграничных сел Курской области эвакуировано около 140 тысяч человек. 10 тысяч из них размещены в ПВР Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Анастасия Мищенко (на фото) уезжала из своего дома в деревне Теткино под обстрелами. Ее вывез волонтер. В июне Анастасии исполнилось 100 лет Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Следующая фотография 1 / 17 В ПВР в Курской области, оборудованном Мосводоканалом, живет 170 эвакуированных. У этих людей нет родственников и возможности снять жилье Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Спортивный зал физкультурно-оздоровительного центра, в котором открыли ПВР, вместил жителей нескольких приграничных сел. Большинство этих людей эвакуировались из дома экстренно, не успев взять даже самое необходимое Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Волонтеры-парикмахеры приезжают из разных российских городов в ПВР, чтобы постричь женщин и мужчин. Они делают окрашивание волос и укладку. Эти, казалось бы, ненужные манипуляции очень помогают людям, говорит координатор волонтеров Ирина Худякова Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Специалисты МФЦ, Центра занятости и других социальных служб каждый будний день дежурят в ПВР, чтобы принимать от беженцев документы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Важный навык в трудной ситуации — умение занять себя. Тем, кто этого не умеет, тяжелее всего,— они весь день лежат в кровати и впадают в депрессию Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев В ПВР много пожилых людей. Волонтеры помогают им соблюдать гигиену, гулять во дворе, принимать пищу. Старикам особенно важно общение, они не понимают, что происходит, и испытывают огромную тревогу Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев В ПВР можно взять с собой маленькое домашнее животное, у которого есть ветпаспорт и все прививки Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Координатор волонтеров и сестра милосердия Ирина Худякова (на фото) работает в зоне российско-украинского конфликта уже несколько лет. Она ухаживает за больными и инвалидами, ищет волонтеров и распределяет между ними работу Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Многие жители ПВР смотрят телевизор, чтобы увидеть кадры из родных деревень Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Если еда в ПВР вкусная, то людям гораздо легче пережить свое изгнание, говорят волонтеры Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев В монастыре Коренная Пустынь приняли 38 беженцев из приграничных сел Курской области. Монастырь обеспечивает их жильем, питанием, а кого-то и работой Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев В Центре церковной помощи в Свято-Троицком монастыре Курска беженцам выдают продуктовые наборы, средства гигиены, бытовую химию, лекарства Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Самый востребованный предмет у эвакуированных — раскладушки. Целые семьи размещаются у знакомых, в общежитии или на съемных квартирах, спят на полу Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Волонтеры дежурят в Центре церковной помощи — принимают людей и заполняют анкеты, выдают продуктовые наборы и предметы гигиены, постельное белье и раскладушки Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев На церковном гуманитарном складе волонтеры расфасовывают вещи, разгружают фуры, формируют продуктовые наборы. Здесь особенно нужны мужские руки Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Из приграничных сел Курской области эвакуировано около 140 тысяч человек. 10 тысяч из них размещены в ПВР Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Анастасия Мищенко (на фото) уезжала из своего дома в деревне Теткино под обстрелами. Ее вывез волонтер. В июне Анастасии исполнилось 100 лет Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Смотреть

11:24. Россия при посредничестве Катара передала Украине девятерых детей для воссоединения с семьями, сообщает РБК.

11:20. Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян, рассказали в Минцифры. СМС-подтверждение входа для ранее созданных профилей пока работает. Ведомство рекомендует пользователям создать резервные копии данных.

11:12. Слышны взрывы в Херсоне и в районе военного аэродрома в Хмельницкой области Украины, передает местное издание «Общественное Новости».

11:04. Клиенты Райффайзенбанка вывели за месяц перед отменой переводов в валюте 120 млн руб., подсчитал РБК.

11:02. В Иркутской, Нижегородской и Самарской областях задержаны шестерых россиян, в том числе троих подростков, причастных к поджогам на железных дорогах. Как утверждает ФСБ, диверсии планировались по заданию украинских спецслужб.

10:45. СКР оценил ущерб от действий ВСУ в приграничье и новых регионах более чем в 7,5 млрд руб.

10:42. Джо Байден на предстоящей встрече с Владимиром Зеленским может объявить о выделении Украине пакета военной помощи в сумме на $8 млрд, пишет газета Politico.

10:21. К уголовной ответственности привлекли 785 наемников, воюющих за ВСУ, отчитался Следственный комитет России.

10:12. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. В Киеве произошли взрывы, сообщило украинское издание «Общественное».

10:09. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Джо Байдена в подрыве «Северных потоков» двухлетней давности.

9:47. Военная прокуратура направила в суд дело бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в хищении металлоконструкций на 114 млн руб., закупленных Запорожской областью для строительства оборонительных сооружений.

9:40. Бельгия призывает ЕС запретить импорт российского СПГ, сказала глава Минэнерго страны Тинне Ван дер Стратен Financial Times.

9:30. На школьных автобусах в Белгородской области установят 55 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для отражения атак БПЛА, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

9:25. Китай ищет на Генассамблее ООН решение конфликта на Украине с учетом интересов России, пишет газета Politico.

9:13. Корреспондент французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент в сопровождении украинских военных посетила Курскую область. Репортаж был опубликован 25 сентября.

9:10. В украинском Ивано-Франковске в результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры, сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук в Telegram. Город частично обесточен.

9:06. Дональд Трамп на предвыборном митинге заявил, что Украина разрушена, потому что страна отказалась заключить «плохую сделку» в 2022 году.

9:02. Пентагон предлагал Белому дому начать поставлять Украине фосфорные снаряды, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Фотогалерея Основные события СВО за сентябрь 2024 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 25 сентября в Белгороде после ночного обстрела ВСУ повреждены 75 домов и 37 машин, сообщил губернатор Гладков Фото: Телеграм-канал Губернатора Белгородской области 23 сентября жителям Тихорецкого района Краснодарского края разрешили вернуться в свои дома. В ночь на 21 сентября в регионе после удара БПЛА произошел пожар, в результате чего началась «детонация взрывоопасных предметов». Из района эвакуировали около 1,2 тыс. человек. Проведение сельхозработ запрещено в зоне 10 км Фото: @kondratyevvi 22 сентября ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородской области, ранены 10 человек, в том числе глава администрации Яснозоренского сельского поселения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

На фото: пострадавшие в городской больнице №2 Белгорода Фото: @vvgladkov 19 сентября ВС РФ взяли под контроль села Дарьино и Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Минобороны в ежедневной сводке не упоминало эти населенные пункты

На фото: работа минометного расчета спецназа «Ахмат» в Курской области Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости 18 сентября город Торопец в Тверской области подвергся атаке БПЛА. Региональное правительство заявило, что в городе начался пожар. Была объявлена эвакуация населения с территории, расположенной близко к возгоранию. Из-за атаки пострадали 28 человек, 13 из них были госпитализированы Фото: Reuters 16 сентября президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тыс. человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Ранее в декабре 2023 года президент РФ увеличил ее до 2 млн 209 тыс. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новой мобилизации для увеличения штатной численности армии не нужно Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков 14 сентября между Россией и Украиной был произведен обмен военнопленными, сообщило Минобороны РФ. Стороны обменялись военными по формуле «103 на 103» Фото: Кадр из видео Минобороны РФ 13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в США для проведения переговоров с американским президентом Джо Байденом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны не планируют обсуждать вопрос о разрешении Украине бить вглубь России западными дальнобойными ракетами Storm Shadow

На фото: Кир Стармер (справа) и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в резиденции британского посла в Вашингтоне Фото: Stefan Rousseau / Pool Photo / AP Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные начали наступление в Кореневском районе Курской области. По его словам, 10 сентября, военнослужащие освободили 10 сел. Их названия он не привел

На фото: работа расчета САУ 2С3 «Акация» по позициям ВСУ в Курской области Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Ночью 10 сентября над девятью российскими регионами сбыло бито 144 БПЛА, отчиталось Минобороны. В подмосковном Раменском беспилотники попали в две многоэтажки, погибла женщина, восемь человек пострадали Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото 6 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна, совместно с Данией и Нидерландами, планирует передать Украине 77 танков Leopard 1A5 (на фото) Фото: Nadja Wohlleben / Reuters 4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке (на фото). В результате три человека погибли, пять пострадали Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото МАГАТЭ продолжит расширять поддержку Украины и займет «более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры» страны. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября (на фото). 4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) подал в отставку. По данным Bloomberg, он займется укреплением отношений Киева с НАТО. Свои посты также должны покинуть еще целый ряд украинских чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters 4 сентября Минобороны РФ сообщило, что целью нанесенного накануне удара по Полтаве был 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в результате ракетного удара по Полтаве погиб 41 человек Фото: Ukrainian Red Cross Society По данным МЧС России на 3 сентября, более 10 тыс. жителей Курской области, включая свыше 2,7 тыс. детей, размещены в пунктах временного размещения в 31 регионе

На фото: беженцы в одном из ПВР Ростовской области Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото 3 сентября агентство Reuters сообщило, что осенью США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM

На фото: загрузка ракеты JASSM на авиабазе ВВС Майнот (Северная Дакота, США) Фото: Zachary Wright / DVIDS 3 сентября атакам БПЛА подверглось три населенных пункта Белгородской области. В селе Грузское Борисовского района дрон нанес удар по храму Святителя Николая (на фото) Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова 2 сентября в результате ночного обстрела Белгорода был фактически полностью разрушен детский сад (на фото). Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что школы города в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют Фото: Telegram-канал Валентина Демидова В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак БПЛА на Россию с февраля 2022 года. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В частности, были атакованы Конаковская и Каширская ГРЭС, а также Московский НПЗ. Большую часть дронов нейтрализовали над Курской и Брянской областями

На фото: последствия пожара на Московском НПЗ в Капотне после попадания БПЛА Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с утра 31 августа по утро 1 сентября ВСУ ударили по региону как минимум 121 боеприпасом и 29 беспилотниками. В результате атак пострадали 8 человек, разрушения получили 81 жилое помещение и 34 автомобиля

На фото: поврежденный в результате обстрела многоквартирный дом в Шебекино Фото: @vvgladkov Следующая фотография 1 / 21 25 сентября в Белгороде после ночного обстрела ВСУ повреждены 75 домов и 37 машин, сообщил губернатор Гладков Фото: Телеграм-канал Губернатора Белгородской области 23 сентября жителям Тихорецкого района Краснодарского края разрешили вернуться в свои дома. В ночь на 21 сентября в регионе после удара БПЛА произошел пожар, в результате чего началась «детонация взрывоопасных предметов». Из района эвакуировали около 1,2 тыс. человек. Проведение сельхозработ запрещено в зоне 10 км Фото: @kondratyevvi 22 сентября ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородской области, ранены 10 человек, в том числе глава администрации Яснозоренского сельского поселения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

На фото: пострадавшие в городской больнице №2 Белгорода Фото: @vvgladkov 19 сентября ВС РФ взяли под контроль села Дарьино и Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Минобороны в ежедневной сводке не упоминало эти населенные пункты

На фото: работа минометного расчета спецназа «Ахмат» в Курской области Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости 18 сентября город Торопец в Тверской области подвергся атаке БПЛА. Региональное правительство заявило, что в городе начался пожар. Была объявлена эвакуация населения с территории, расположенной близко к возгоранию. Из-за атаки пострадали 28 человек, 13 из них были госпитализированы Фото: Reuters 16 сентября президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тыс. человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Ранее в декабре 2023 года президент РФ увеличил ее до 2 млн 209 тыс. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новой мобилизации для увеличения штатной численности армии не нужно Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков 14 сентября между Россией и Украиной был произведен обмен военнопленными, сообщило Минобороны РФ. Стороны обменялись военными по формуле «103 на 103» Фото: Кадр из видео Минобороны РФ 13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в США для проведения переговоров с американским президентом Джо Байденом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны не планируют обсуждать вопрос о разрешении Украине бить вглубь России западными дальнобойными ракетами Storm Shadow

На фото: Кир Стармер (справа) и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в резиденции британского посла в Вашингтоне Фото: Stefan Rousseau / Pool Photo / AP Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные начали наступление в Кореневском районе Курской области. По его словам, 10 сентября, военнослужащие освободили 10 сел. Их названия он не привел

На фото: работа расчета САУ 2С3 «Акация» по позициям ВСУ в Курской области Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Ночью 10 сентября над девятью российскими регионами сбыло бито 144 БПЛА, отчиталось Минобороны. В подмосковном Раменском беспилотники попали в две многоэтажки, погибла женщина, восемь человек пострадали Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото 6 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна, совместно с Данией и Нидерландами, планирует передать Украине 77 танков Leopard 1A5 (на фото) Фото: Nadja Wohlleben / Reuters 4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке (на фото). В результате три человека погибли, пять пострадали Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото МАГАТЭ продолжит расширять поддержку Украины и займет «более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры» страны. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября (на фото). 4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) подал в отставку. По данным Bloomberg, он займется укреплением отношений Киева с НАТО. Свои посты также должны покинуть еще целый ряд украинских чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters 4 сентября Минобороны РФ сообщило, что целью нанесенного накануне удара по Полтаве был 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в результате ракетного удара по Полтаве погиб 41 человек Фото: Ukrainian Red Cross Society По данным МЧС России на 3 сентября, более 10 тыс. жителей Курской области, включая свыше 2,7 тыс. детей, размещены в пунктах временного размещения в 31 регионе

На фото: беженцы в одном из ПВР Ростовской области Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото 3 сентября агентство Reuters сообщило, что осенью США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM

На фото: загрузка ракеты JASSM на авиабазе ВВС Майнот (Северная Дакота, США) Фото: Zachary Wright / DVIDS 3 сентября атакам БПЛА подверглось три населенных пункта Белгородской области. В селе Грузское Борисовского района дрон нанес удар по храму Святителя Николая (на фото) Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова 2 сентября в результате ночного обстрела Белгорода был фактически полностью разрушен детский сад (на фото). Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что школы города в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют Фото: Telegram-канал Валентина Демидова В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак БПЛА на Россию с февраля 2022 года. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В частности, были атакованы Конаковская и Каширская ГРЭС, а также Московский НПЗ. Большую часть дронов нейтрализовали над Курской и Брянской областями

На фото: последствия пожара на Московском НПЗ в Капотне после попадания БПЛА Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с утра 31 августа по утро 1 сентября ВСУ ударили по региону как минимум 121 боеприпасом и 29 беспилотниками. В результате атак пострадали 8 человек, разрушения получили 81 жилое помещение и 34 автомобиля

На фото: поврежденный в результате обстрела многоквартирный дом в Шебекино Фото: @vvgladkov Смотреть

8:55. Декларацию стран G7 по Украине поддержали 30 из 193 членов ООН, пишет Reuters. Документ предусматривает подготовку кредита на $50 млрд из доходов от замороженных активов РФ.

8:50. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон потребовал отозвать посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову после визита украинского президента на завод боеприпасов в Пенсильвании.

8:45. Петер Сийярто собирается донести до нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги позицию Венгрии по конфликту и обсудить вопросы достижения мира, сказал глава МИДа в ответ на вопрос корреспондента «Ъ».

8:35. США выделили Украине новый пакет военной помощи — $375 млн, объявил госсекретарь Энтони Блинкен. Туда войдут кассетные бомбы, боеприпасы для системы HIMARS, ракеты Javelin, бронемашины MRAP с усиленной противоминной защитой, патрульные катера, стрелковое оружие и противотанковые средства.

8:32. «Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare… ("гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера")»,— прокомментировал изменение ядерной доктрины России замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

8:27. Владимир Зеленский встретился с премьером Великобритании Киром Стармером на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

8:22. В Киеве на фоне воздушной тревоги произошло несколько взрывов, передает украинское издание «Общественное».

8:17. Пострадавший при атаке БПЛА на Белгородский район 22 сентября умер в больнице, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8:15. Ночью было сбито четыре беспилотника над Белгородской областью, один над Курской и два над Брянской областями, отчиталось Минобороны РФ.