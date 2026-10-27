Oxfam: cверхбогатые получают двойную выгоду от климатического кризиса

При этом сверхбогатые активно инвестируют в сферы, связанные с защитой от стихийных бедствий, восстановление и реконструкцию. Этот рынок, по прогнозам, вырастет с $70 млрд до $92 млрд в год к 2029 году. Как предостерегает организация, это может быть стимулом затягивать или срывать деятельность по решению климатических проблем.