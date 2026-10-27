Oxfam: cверхбогатые получают двойную выгоду от климатического кризиса
Согласно новому докладу британского объединения благотворительных организаций Oxfam, сверхбогатые люди все больше зарабатывают на последствиях климатического кризиса. Они получают «двойные дивиденды» сначала через инвестиции в загрязняющие отрасли, а затем через вложения в «экономику адаптации», продавая услуги по восстановлению.
В Oxfam подсчитали, что богатейшие 0,1% населения планеты, около 8 млн человек, ответственны за большее количество выбросов углерода, чем 3,5 млрд самых бедных, вместе взятых. Углеродное загрязнение, производимое 1% сверхбогачей, напрямую способствует увеличению числа климатических катастроф, как наводнения, пожары, засухи и продовольственные кризисы.
При этом сверхбогатые активно инвестируют в сферы, связанные с защитой от стихийных бедствий, восстановление и реконструкцию. Этот рынок, по прогнозам, вырастет с $70 млрд до $92 млрд в год к 2029 году. Как предостерегает организация, это может быть стимулом затягивать или срывать деятельность по решению климатических проблем.
В прошлом году, по данным организации, 217 корпораций, усугубляющих климатический кризис и зарабатывающих на адаптации к нему, получили в среднем $1,8 млрд прибыли и выплатили $1 млрд дивидендов акционерам.