США выделили Украине пакет военной помощи на $375 млн
США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму $375 млн, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен. В пакет войдут кассетные бомбы, боеприпасы для системы HIMARS, а также ракеты Javelin, бронемашины MRAP с усиленной противоминной защитой, патрульные катера, стрелковое оружие и противотанковые средства.
«США привержены защите Украины от жестокой агрессии России. Мы предоставим эту новую помощь как можно быстрее, чтобы помочь Украине защитить свою территорию и свой народ. Как ясно дал понять президент Байден, Соединенные Штаты и международная коалиция, которую мы собрали, продолжат поддерживать Украину»,— отметил господин Блинкен, которого цитирует пресс-служба Госдепа. Сроки поставок вооружений в ведомстве не назвали.
Президент США Джо Байден во время выступления на Генассамблее ООН 24 сентября призвал Запад продолжить поддержку Украины и заявил, что от этого нельзя «уставать». Вашингтон и Лондон обсуждают снятие ограничений для нанесения ВСУ ударов дальнобойными ракетами по территории России, но господин Байден пока не принял решения. Владимир Путин предупреждал, что разрешение на использование ВСУ такого оружия будет означать, что США, страны НАТО и Европы воюют с Россией.
О развитии военного конфликта — в материале «Ъ» «Сергей Лавров обошел Украину молчанием».