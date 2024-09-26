МИД Китая заявил о готовности и дальше оказывать Украине гуманитарную помощь

Глава МИД Китая Ван И встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Китайское ведомство по итогам переговоров сообщило о готовности предоставить новую партию гуманитарной помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ван И

Фото: Brendan McDermid, Reuters Ван И

Фото: Brendan McDermid, Reuters

«Китай уделяет пристальное внимание гуманитарной ситуации в Украине, предоставил Украине четыре партии гуманитарной помощи и готов предоставить новую помощь в соответствии с потребностями Украины»,— говорится в сообщении на сайте МИД Китая.

Встреча министров прошла во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ван И заявил, что Китая и Украину связывает традиционная дружба. По его словам, недавно страны возобновили сотрудничество — объем торговли в первом полугодии увеличился на 17%.

В сообщении на сайте МИД Украины сказано, что министры обменялись мнениями относительно принципов достижения мира. Стороны также обсудили планы «по дальнейшим контактам на самом высоком уровне».

В мае Китай представил план урегулирования конфликта на Украине. Сегодня, 26 сентября, Politico писало, что китайские дипломаты на Генассамблее ООН пытается заручиться поддержкой плана на выгодных для России условиях. Правительство Украины, по информации издания, разослала документ, в котором раскритиковало действия Пекина. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что альтернативы «формулы мира» способны заморозить конфликт, но не завершить его.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Новая сессия о главном».

Петр Бузлаев