Байден на встрече с Зеленским может объявить о новом пакете помощи Киеву

Президент США Джо Байден на запланированной встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским может объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на $2,4 млрд. В общей сложности Соединенные Штаты могут оказать Киеву поддержку на $8 млрд.

«Администрация Байдена готовит новые крупные расходы для Киева, включая пакет на $2,4 млрд, о котором, как ожидается, будет объявлено в четверг, когда Зеленский посетит Белый дом»,— говорится в сообщении Politico.

Два представителя Белого на условиях анонимности рассказали изданию, что эти средства будут направлены на производство американскими предприятиями ВПК оружия и техники для нужд Киева, а не на поставки вооруженным силам Украины из существующих запасов США.

В свою очередь, Reuters утверждает, что общая стоимость оружия и боеприпасов в пакете будет достигать $8 млрд. В материале говорится, что $2,4 млрд из них направят по линии Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Еще $5,6 млрд — одобренные Конгрессом по запросу администрации господина Байдена ассигнования, но для этого американский президент был вынужден использовать полномочия по сокращению численности арсенала.

Ранее Госдепартамент США объявил, что Вашингтон предоставляет украинской стороне еще один «значительный пакет срочно необходимых вооружений и техники» в размере $375 млн. Пакет, в частности, включает дополнительные боеприпасы, включая кассетные, поддержку для высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS, колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой MRAP, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Президент США Джо Байден во время выступления на Генассамблее ООН 24 сентября призвал Запад продолжить поддержку Украины и заявил, что от этого нельзя «уставать». Вашингтон и Лондон обсуждают снятие ограничений для нанесения ВСУ ударов дальнобойными ракетами по территории России, но господин Байден пока не принял решения. Владимир Путин предупреждал, что разрешение на использование ВСУ такого оружия будет означать, что США, страны НАТО и Европы воюют с Россией.

О развитии военного конфликта — в материале «Ъ» «Сергей Лавров обошел Украину молчанием».

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Александр Андреев