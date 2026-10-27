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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Радио «Ъ FM»

Центр вышел из сети

Как жители столицы справляются с отключением мобильного интернета
В центре Москвы сбои мобильного интернета, работают только сервисы из «белых списков». Проблемы со связью появились у абонентов в районах Охотного ряда, Китай-города, Арбата и Садового кольца. Ранее в Минцифры предупреждали, что до четверга могут появиться ограничения, меры объясняли безопасностью на двух международных саммитах.

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

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Мобильный интернет перестал работать и у сотрудников “Ъ FM”, один из них не смог уехать на электросамокате. Другие москвичи жалуются на задержки в платежах, а уже арендованный транспорт не получается оставить в центре города. Трудности с арендой действительно есть, однако они связаны с другими ограничениями властей, рассказал “Ъ FM” пресс-секретарь сервиса Whoosh Денис Балакирев:
«В кикшеринге немного своя специфика. У нас на ближайшие дни более актуален вопрос действия новых временных зон запрета поездок и зон, где нельзя парковать электросамокаты. Они не всегда привычны для наших пользователей, поэтому в первую очередь рекомендуем свериться с картой, чтобы точно понять, где есть самокаты, где они могут ехать и где их можно припарковать. Что касается перебоев и нестабильной работы мобильного интернета, то здесь мы еще весной внедрили технологию, которая позволяет ездить на самокатах нашего сервиса даже тогда, когда мобильного интернета нет полностью».

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В эти дни в Москве проходят форум стран-экспортеров газа и саммит «Россия—Африка». Обе встречи посетит Владимир Путин. Некоторые улицы и набережные в центре временно перекрыли. Проезд откроют только после окончания мероприятий, предупредил Дептранс. На этом фоне таксисты не решаются выходить на работу, а цены на поездки в проблемных зонах кратно взлетели, говорит водитель и автор блога «Такси.Stories» Алексей Куликов:
«Там кошмар. Воздержался от греха. И многие коллеги воздержались. Кто-то вообще решил дома побыть. Утром написали в чатах: "Все, интернета, наверное, не будет". И дороги перекрывают очень много. Все вот в районе Красной Пресни большей частью и там около Кремля, вот набережные. Там и так-то сложно проехать в будний день. Сейчас я смотрел в приложении, там прямо хороший коэффициент. Судя по цвету, 1,5-2 к обычному тарифу, я думаю, там сейчас есть, именно в этой части, где ограничено движение, такой треугольник между Третьим кольцом, Арбатом, Кремлем».
Московские театры тем временем начали прибегать к уже почти забытым практикам.
«В связи с возможными ограничениями интернета перед посещением просим вас распечатывать билеты», говорится в сегодняшнем сообщении МХТ им. Чехова. Гендиректор информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин допускает и другие проблемы из-за нестабильного интернета:
«К хорошим вещам привыкаешь очень быстро, я имею в виду к мобильному интернету, и даже с учетом предупреждений многие пользователи испытывают дискомфорт, и бизнес тоже страдает. Адаптация в принципе в некоторых случаях очень сложна, требует кардинальной перестройки бизнес-процессов. Такси, службы доставки, курьеры не все успевают и вспоминают о необходимости снять небольшой запас наличных, загрузить в смартфон офлайн-карты, по-прежнему есть проблемы в этой связи. Тем не менее есть рост спроса на фиксированные подключения интернета и на сумматоры. Вот в таком духе происходит адаптация.

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По опыту прошлых блокировок, можно допускать, что некоторые сервисы из «белых списков» будут работать с перебоями. Зачастую включение «белых списков» не гарантирует доступность прямо всех сервисов, в том числе включенных в этот реестр. Готовиться надо, скажем так, к худшему, к недоступности вообще сервиса мобильного интернета, и с учетом этого строить планы и графики.
Понятно, что снижение выручки у бизнеса, который не подготовился к блокировкам, может измеряться там миллионами и десятками миллионов, даже, может быть, и больше».
Предыдущий шатдаун власти анонсировали накануне 9 мая, он был связан с репетицией и проведением парада. Такси и каршеринг не могли начинать и завершать поездки, а ритейл и общепит теряли 5-7% заказов из-за проблем с оплатой.
Егор Парфенов
Саммит «Россия—Африка»

Авторы

  • Егор Парфенов
    ведущий редактор
  • Никита Путятин
    Никита Путятин
    ведущий редактор