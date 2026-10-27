Центр вышел из сети

«В кикшеринге немного своя специфика. У нас на ближайшие дни более актуален вопрос действия новых временных зон запрета поездок и зон, где нельзя парковать электросамокаты. Они не всегда привычны для наших пользователей, поэтому в первую очередь рекомендуем свериться с картой, чтобы точно понять, где есть самокаты, где они могут ехать и где их можно припарковать. Что касается перебоев и нестабильной работы мобильного интернета, то здесь мы еще весной внедрили технологию, которая позволяет ездить на самокатах нашего сервиса даже тогда, когда мобильного интернета нет полностью».