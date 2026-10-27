Новака удивила позиция Конгресса США по дизельной сделке
Позиция Конгресса США по дизельной сделке удивляет, заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, выступающие против соглашений американские чиновники не смогут помешать поставкам российского топлива на мировой и американский рынки. Первые из них уже начались, отметил он.
«Сейчас корабли в пути и вообще-то договоренности реализуются, которые были достигнуты между президентом Владимиром Владимировичем Путиным и президентом Трампом. А в целом, конечно, удивляет позиция демократов, которые высказываются или даже действуют не в интересах жителей Соединенных Штатов Америки», — заявил Александр Новак (цитата по «РИА Новости»).
Конгресс США неоднократно высказывался против дизельной сделки между Россией и США. По их мнению, соглашение нарушает закон, принятый в отношении российских нефтепродуктов еще в 2022 году. Начиная с 17 октября в Палату представителей внесли уже как минимум три законопроекта, направленных на блокировку сделки. Инициаторами чаще всего выступали демократы. Их представитель Джейми Раскин несколько часов назад опубликовал письмо, в котором напомнил о штрафах до $1 млн и тюремном сроке до 20 лет для компаний в случае импорта российского дизеля.