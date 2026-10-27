Новака удивила позиция Конгресса США по дизельной сделке

Позиция Конгресса США по дизельной сделке удивляет, заявил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, выступающие против соглашений американские чиновники не смогут помешать поставкам российского топлива на мировой и американский рынки. Первые из них уже начались, отметил он.