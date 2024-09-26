Россия передала Украине девятерых детей при посредничестве Катара

В посольстве Катара в Москве Россия передала девятерых детей родственникам с Украины. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что в группе восемь мальчиков в возрасте от 12 до 17 лет и одна девочка 17 лет. Многие из них оставались в России с бабушками и дедушками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Львова-Белова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как рассказала ТАСС Мария Львова-Белова, 17-летняя девочка последнее время жила у бабушки в Крыму, но захотела переехать к маме в Киев. Еще два мальчика оставались в Алешкинском детском доме-интернате, они поедут к родителям на санитарном транспорте из-за проблем со здоровьем. В обмене участвовал посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.

«Представители страны участвуют в переговорах с украинской стороной, сопровождают детей и родственников, несут транспортные и другие расходы. Также в работе участвуют Международный комитет Красного Креста, региональные детские омбудсмены, представители профильных ведомств, правоохранительные органы»,— сообщила детский омбудсмен.

25 сентября при посредничестве Катара в Россию вернулись четверо детей, переданных украинской стороной. С учетом последних двух дней 80 детей из 62 семей воссоединились с родственниками на Украине и в третьих странах, 13 детей вернулись к семьям в России.

Как сообщала Мария Львова-Белова, в списке на воссоединение с родственниками в России находятся еще 18 детей. Из них восемь находятся в Европе: в Швейцарии, Германии, Польше и Нидерландах. По словам детского омбудсмена, переговоры с Украиной по этому вопросу проходят проще, чем со странами ЕС.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян