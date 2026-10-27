Двум британцам предъявлены обвинения в работе на иранскую разведку
В ходе расследования предполагаемой попытки теракта на базе ВВС Фэрфорд в Великобритании королевская прокурорская служба (CPS) предъявила двум гражданам страны обвинения в работе на иранскую разведку. Об этом сообщают национальные СМИ, включая The Guardian, со ссылкой на управление CPS по особо тяжким преступлениям и контртерроризму.
Обвиняемые — 24-летние жители Лондона — сегодня должны предстать перед магистратским судом Вестминстера. Один из них, Мохмед Абдулкарим, обвиняется в оказании помощи иностранной разведке, второй — Нуман Эссгир — в проникновении на закрытую территорию с целью нанесения ущерба Соединенному Королевству.
Как уже сообщал “Ъ”, в ночь на 27 сентября полиция задержала у авиабазы Фэрфорд в графстве Глостершир пятерых жителей Лондона 23–25 лет. Мужчины были в балаклавах. К базе они добрались на трех белых минивэнах. В машинах был обнаружен бензин, однако какой-либо взрывчатки или боеприпасов не было. После проверки всех отпустили под залог с обязательством являться в полицию. Тогда же появились данные, что следствие проверяет версию о том, что пятеро задержанных возле базы мужчин действовали по указаниям иностранного государства, например, Ирана. В марте 2026 года Британия разрешила США использовать авиабазу Фэрфорд для ударов по иранским позициям.