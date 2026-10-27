Двум британцам предъявлены обвинения в работе на иранскую разведку

В ходе расследования предполагаемой попытки теракта на базе ВВС Фэрфорд в Великобритании королевская прокурорская служба (CPS) предъявила двум гражданам страны обвинения в работе на иранскую разведку. Об этом сообщают национальные СМИ, включая The Guardian, со ссылкой на управление CPS по особо тяжким преступлениям и контртерроризму.