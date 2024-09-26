Байден объявил о передаче Украине управляемых боеприпасов JSOW

Президент США Джо Байден объявил о выделении $8 млрд на поддержку Украины. Он также сообщил, что ВСУ получат очередной пакет военной помощи. В него войдут в том числе дальнобойные управляемые авиабомбы JSOW.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дальнобойные управляемые авиабомбы JSOW

Фото: Reuters Дальнобойные управляемые авиабомбы JSOW

Фото: Reuters

«Для повышения возможностей Украины по нанесению ударов на большие расстояния я принял решение предоставить Украине дальнобойный боеприпас Joint Standoff Weapon (JSOW)»,— говорится в заявлении Джо Байдена, которое опубликовано на сайте Белого дома.

В тексте заявлении говорится, что Украина также получит от США системы ПВО Patriot и боеприпасы к ним. В пакет помощи также войдет расширение программы подготовки украинских пилотов F-16.

Politico писало, что США рассматривают передачу Украине управляемых боеприпасов JSOW для их применения с истребителей F-16. Дальность JSOW достигает 110 км. При ее создании использованы навигационные системы и тепловизионные головки самонаведения.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».