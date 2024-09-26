Власти Уфы объяснили, почему была снесена посвященная СВО аллея

В Уфе выкорчевали все деревья с Аллеи возвращения домой на Комсомольской улице. Местные СМИ писали, что на этом месте запланировано строительство бизнес-центра. Администрация Октябрьского района Уфы пояснила, что застройщик восстановит аллею после завершения работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @oktrayon Фото: @oktrayon

Как сообщили районные власти, находящуюся на той же улице детскую площадку, возведенную по программе «Реальные дела», перенесут из-за строительства административного здания. Также будут пересажены 12 деревьев, находящихся в зоне строительства.

«После завершения строительства объекта застройщик восстановит Аллею возвращения домой и уложит брусчатку. Все это запланировано в период благоустройства»,— пояснили «Ъ-Уфа» в администрации Октябрьского района.

Портал UFA1 также писал, что деревья с аллеи вывозились ночью. «Ъ-Уфа» в администрации подтвердили, что были выкрадены два саженца. Однако позже они были возвращены и снова высажены на придомовой территории.

Липы и черемухи на Комсомольской улице были высажены в сентябре 2022 года. Аллея была посвящена участникам СВО, а также присоединению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. В посадке деревьев участвовал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Идэль Гумеров, Уфа