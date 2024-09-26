Глава МИД Венгрии поделился деталями предстоящей встречи с главой МИД Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто намерен донести до нового главы МИД Украины Андрея Сибиги позицию Венгрии по Украине и обсудить вопросы достижения мира. Об этом венгерский министр заявил, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ» на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Я собираюсь открыто донести нашу позицию, которая состоит в том, что мы выступаем за мир, что мы надеемся на скорое окончание войны, что будет достигнуто прекращение огня, что переговоры будут начаты, а жизни людей — спасены»,— сказал он корреспонденту «Ъ».

По словам главы МИД Венгрии, стороны также намерены обсудить двусторонние отношения — в частности, вопросы экономики, транспорта и инфраструктуры.

Ключевой темой переговоров, однако, должен стать вопрос прав венгерского меньшинства, которое, с позиции Венгрии, подвергается притеснениям на Украине со стороны местного населения. «Я намерен уделить пристальное внимание теме венгерского меньшинства»,— заверил Петер Сийярто.

По его словам, Венгрия столкнулась с этой проблемой в 2015 году, когда парламент Украины начал принимать законы, накладывающие ограничения на права венгерского населения. «До того, как были приняты эти законы, у венгров было гораздо больше прав в отношении доступа к родному языку. Сейчас права просто-непросто нарушаются»,— пояснил он. И добавил, что Будапешт придерживается четкой позиции, согласно которой стороны должны вернуться к тому положению вещей, которое действовало до 2015 года.

О том, как проходит 79-я сессия Генассамблеи ООН, читайте в материале «Ъ» «Сергей Лавров обошел Украину молчанием».

Анастасия Домбицкая, Нью-Йорк