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Коммерсантъ FM
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Спикер Палаты представителей США потребовал от Зеленского уволить посла Украины

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон потребовал от Владимира Зеленского уволить посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову. Она организовала визит господина Зеленского на завод боеприпасов в Пенсильвании. Господин Джонсон счел это вмешательством в предстоящие в США президентские выборы.

Президент Украины посетил завод в Пенсильвании в минувшие выходные. Его визит был оплачен за счет американских налогоплательщиков, передает Fox News. Пенсильвания считается одним из «колеблющихся» штатов в преддверии выборов, и оба кандидата в президенты США стремятся заручиться поддержкой ее избирателей.

По словам Майка Джонсона, тур по заводу проводило «ключевое политическое доверенное лицо» кандидата в президенты от Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис. На мероприятие не пригласили республиканцев. Господин Джонсон назвал это явным «вмешательством в выборы».

«Я требую, чтобы вы немедленно уволили посла Украины в Соединенных Штатах Оксану Маркарову»,— написал спикер Палаты представителей в письме Владимиру Зеленскому, обвинив его во вмешательстве во внутриполитические процессы в США. Письмо было направлено вчера, 25 сентября.

Выборы в США пройдут 5 ноября. От Республиканкой партии был выдвинут бывший президент Дональд Трамп, своим кандидатом в вице-президенты он выбрал Джей Ди Вэнса. Владимир Зеленский говорил, что победа господ Трампа и Ди Вэнса может привести к «глобальному конфликту». Группа членов Республиканской партии потребовала расследовать визит президента Украины на завод боеприпасов в Пенсильвании, сочтя его «политически мотивированным».

О предстоящих выборах в США — в материале «Ъ» «Республиканцы нашли, кому выгодно».

Лаура Кеффер

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