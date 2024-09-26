В Киеве произошли взрывы
В Киеве на фоне воздушной тревоги произошло несколько взрывов, передает украинское издание «Общественное». Информация о первом взрыве появилась в 1:42 по мск. Киевская городская военная администрация подтвердила, что в столице работают средства ПВО. О пострадавших или разрушениях не сообщается.
Сегодня, 26 сентября, ночью воздушная тревога также была объявлена более чем в десяти областях Украины. Предупреждение действует в том числе в Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черниговской областях. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в стране уничтожены все тепловые электростанции.
О развитии военного конфликта — в материале «Ъ» «Сергей Лавров обошел Украину молчанием».