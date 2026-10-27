Путин назвал Африку континентом будущего
Россия считает Африку континентом будущего, заявил президент Владимир Путин на саммите Форума стран — экспортеров газа.
«Хочу отметить, что мы считаем Африку континентом будущего. Молодое, очень молодое население, стремящееся к образованию, повышению уровня жизни»,— сказал глава государства. По его словам, эти факторы неизбежно приведут к системным изменениям на континенте.
Владимир Путин отметил, что Россия рассчитывает на усиление роли Африки в БРИКС. По его словам, страны континента могли бы занять ведущие места в новой инвестиционной платформе, рассчитанной на быстрорастущие рынки.