Politico: Китай хочет заручиться поддержкой ООН выгодного для РФ мирного плана

Правительство Украины распространило среди участников Генассамблеи ООН документ, в котором говорится о намерении Китая заручиться поддержкой соглашения о прекращении конфликта на выгодных для России условиях. США выступают против этой инициативы.

Согласно документу, который есть у Politico, правительство Китая за кулисами Генассамблеи ООН проводит обсуждения мирной инициативы с представителями стран Латинской Америки, Азии и Африки. Пекин пытается убедить дипломатов поддержать мирные переговоры, ориентированные на «учет интересов безопасности каждой страны».

Откуда правительство Украины знает о стратегии Китая, в разосланном документе не говорится. Посольство Китая в США отказалось комментировать этот документ Politico, но напомнило о намерении страны достичь дипломатического урегулирования конфликта. Госдеп США также не ответил на запрос издания. При этом один из чиновников ведомства сказал, что Вашингтон обеспокоен действиями Пекина. Он пояснил, что инициатива Китая игнорирует защиту суверенитета Украины.

Глава МИД Китая Ван И в июне говорил, что мирную инициативу Пекина и Бразилиа поддержали 26 государств. Мирная инициатива Китая основана на шести пунктах, о которых в мае страна договорилась с Бразилией. В числе предложений: призывы не расширять зону боевых действий и «не провоцировать ни одну из сторон». также она не предполагает вывода российских войск. Президент Украины Владимир Зеленский выступая на Генассамблее ООН 25 сентября раскритиковал мирные инициативы других стран. По его словам, они способны заморозить конфликт, но не завершить его.

О первом дне Генассамблеи ООН — в тексте «Ъ» «Сергей Лавров обошел Украину молчанием».

Петр Бузлаев