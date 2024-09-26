Глава МИД Украины поблагодарил Казахстан за поддержку

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига на полях Генеральной ассамблеи ООН поблагодарил Казахстан за оказанную поддержку суверенитета и целостности Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Сибига

Фото: BRYAN R. SMITH, Reuters Андрей Сибига

Фото: BRYAN R. SMITH, Reuters

«Я встретился с вице-премьеро —министром иностранных дел Муратом Нуртлеу для того, чтобы поблагодарить Казахстан за его постоянную поддержку в вопросах суверенитета и территориальной целостности Украины. Я также поделился информацией о текущей ситуации на фронте и подчеркнул нашу заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних отношений и сотрудничества с Центральной Азией»,— отметил украинский министр в своем сообщении в соцсети Х.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика поддерживает территориальную целостность всех государств и считает важным строгое соблюдение Устава ООН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность господину Токаеву за «убежденную поддержку Украины».

Президент Казахстана также говорил, что страна «оставляет за собой право» следовать режиму санкций против России. С апреля прошлого года она ввела требование о необходимости оформления сопроводительных документов при торговле со странами ЕАЭС. Как писала The Financial Times, данная мера была введена для предотвращения обхода антироссийских санкций и ограничения параллельного импорта.

Летом Казахстан вновь начал задерживать на границе российские грузовики. Минфин страны требовал дополнительные пошлины. В Ассоциации международных автомобильных перевозчиков отмечали, что казахстанские таможенники задерживают машины грузоперевозчиков из РФ с европейскими товарами. Тогда отмечалось, что Астана больше не желает участвовать в параллельном импорте.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Казахстан зацепился за перецепку».

Матвей Иващенко