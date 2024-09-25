Что происходило после ввода войск России на Украину. День 945-й

Зеленский сообщил, что в стране уничтожены все тепловые электростанции. Помощник президента Дюмин заявил, что в ближайшее время Курская область будет освобождена. Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы, заявил Путин. Постпреды стран ЕС начали согласовывать механизм выделения кредита Украине на €35 млрд с погашением из доходов от замороженных российских активов. Как развивались события — в онлайн-трансляции «Ъ».

21:17. Макрон заявил, что Франция продолжит поставлять Украине вооружения и поможет обеспечить «безопасность» в долгосрочной перспективе.

20:52. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране уничтожены все тепловые электростанции (ТЭС). По данным «Укрэнерго», до начала конфликта они производили примерно 30% всей электроэнергии в стране. Владимир Зеленский добавил, что на Украине также уничтожена значительная часть гидроэнергетических мощностей.

20:02. Путин: Россия может рассмотреть вопрос применения ядерного оружия уже после достоверных данных о массированном старте ракет и БПЛА при пересечении границы.

19:54. РФ обязана учитывать возникновение новых источников военных угроз и рисков для себя и союзников. Уточнение российской военной доктрины выверено и соразмерно угрозам, заявил Путин.

19:54. Критическая угроза суверенитету РФ и обычным оружием будет основанием для ядерного ответа, заявил Путин на заседании постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

19:18. США и их союзники станут соучастниками военных действий против России, если одобрят удары ВСУ вглубь российской территории, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

18:56. Помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин считает, что российским военнослужащим удастся освободить территорию Курской области от ВСУ в ближайшее время. Он подчеркнул, что в этом «нет никаких сомнений».

17:16. «Газель» атакована в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе, водителя с осколочными ранениями лица, предплечья и бедра доставляют в больницу. Об этом сообщил губернатор Гладков.

16:21. Генштаб вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что ситуация на всей линии фронта в зоне боевых действий остается сложной. Ведомство указало, что ВС России использует преимущество в живой силе и технике.

16:18. Российские военные пресекли три попытки ВСУ прорваться через границу в Курскую область, сообщили в Минобороны РФ.

15:50. Посольство Франции в Киеве не дало переименовать в Шампань село Надеждовка под Одессой, пишет украинское издание Страна.ua.

15:31. России в определенной мере удалось решить проблему с проведением расчетов в международной торговле, рассказал Путин.

15:31. Путин назвал враждебными действия Запада против российских финансовых организаций.

14:52. Под Тихорецком полностью восстановили коммунальное снабжение после атаки ВСУ 21 сентября, сообщил глава Тихорецкого района Перепелин.

14:35. Китайский видеохостинг TikTok заблокировал аккаунт «РИА Новости» на фоне новых санкций США в отношении российских СМИ.

14:27. В больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения в результате обстрела Белгорода 16 сентября, сообщил губернатор Гладков.

14:20. Совет федерации одобрил закон, позволяющий освобождать участников спецоперации от уголовной ответственности на стадии суда.

14:06. Советники президента Владимира Зеленского рассказали Associated Press (AP) об условиях, на которых Украина согласится на прекращение огня. На такой шаг Киев готов пойти, только если способность России вновь ввести войска «будет подорвана».

12:45. Украина на 80% зависит от помощи партнеров, сказал глава Минобороны Украины Рустем Умеров в интервью LB.ua.

12:23. Постпреды стран ЕС начали согласовывать механизм выделения кредита Украине на €35 млрд с погашением из доходов от замороженных российских активов.

12:09. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заблуждается, говоря о необходимости «принудить Россию к миру». По словам представителя Кремля, эта «фатальная ошибка» неизбежно будет иметь для Киева последствия.

12:09. Анкара предпримет необходимые усилия в целях прекращения огня на Украине, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с Владимиром Зеленским. Глава турецкого государства также пообещал содействовать возможному возобновлению зерновой сделки.

12:02. Москва не согласна с заявлениями о нарушении Россией устава ООН, страна действует в соответствии со всеми нормами права, защищая законные интересы, считает Песков.

12:02. Никакого диалога по возобновлению зерновой сделки в настоящее время не ведется, заявил Песков.

11:32. Президент Украины Зеленский встретился с президентом Вьетнама То Ламом.

11:30. Села Карабаново, Коновалово, Безымено Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор.

11:21. Украина считает, что Индия может ей помочь в достижении приемлемого мирного соглашения с Россией, пишет Politico.

10:56. Европе необходимо отказаться от «мирного мышления», когда речь заходит о конфликте на Украине, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете The New York Times.

10:46. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

10:32. ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Грайворонском и Шебекинском округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

10:32. Группа республиканцев в Палате представителей США потребовала провести расследование визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, пишет журнал The Washington Examiner. Законодатели предполагают, что его визит мог быть «политически мотивированным», «направленным на поддержку вице-президента Камалы Харрис».

10:30. Государственный долг Украины к концу следующего года составит 101,8% ВВП, а дефицит бюджета — 19,4%, сообщает «РБК-Украина».

10:29. Никто не должен пользоваться украинским конфликтом как поводом для введения незаконных односторонних санкций и давления на торгово-экономические связи, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

10:28. Трамп не планирует встречаться Зеленским, который находится в США с визитом для участия в мероприятиях в рамках Генассамблеи ООН, сообщило агентство Associated Press.

10:27. В Белгороде после ночного обстрела ВСУ повреждены 75 домов и 37 машин, сообщил губернатор Гладков.

10:05. ФСБ сообщила, что в Дагестане были задержаны пять человек. Спецслужба считает их пособниками украинских телефонных мошенников, которые причастны к хищению у россиян более 100 млн руб.

9:39. В ООН предпочитают молчать о нападении на Курскую область с применением западного оружия, заявил Лавров.

9:27. Небензя: СВО продолжится, если Запад не позволит избавиться от властей Украины.

9:07. Алаудинов заявил о попытках ВСУ занять господствующие высоты в Курской области.

9:04. У Индии нет мирного плана по Украине, но она общается с обеими сторонами конфликта и передает информацию от одной другой, заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.

8:56. Взрывы произошли в Херсоне, сообщило издание «Общественное. Новости».

8:41. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «нереалистичной» перспективу встречи президента Владимира Путина с главами стран—постоянных членов Совета Безопасности ООН (Китай, США, Великобритания, Франция). Тем не менее президент открыт к контактам, добавил господин Песков.

8:37. «Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО»,— сообщил губернатор Гладков.

8:26. Глава евродипломатии Боррель заявил, что рассмотрит предложения Трампа по украинскому урегулированию, если тот станет президентом США.

8:26. Постоянный представитель России при ООН Василия Небензя заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается заставить западные страны «поднять ставки» в конфликте с Россией и стать прямыми участниками этого конфликта. По его словам, Украина готова «столкнуть мир в пучину Третьей мировой войны».

Фотогалерея Основные события СВО за сентябрь 2024 года Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 25 сентября в Белгороде после ночного обстрела ВСУ повреждены 75 домов и 37 машин, сообщил губернатор Гладков Фото: Телеграм-канал Губернатора Белгородской области 23 сентября жителям Тихорецкого района Краснодарского края разрешили вернуться в свои дома. В ночь на 21 сентября в регионе после удара БПЛА произошел пожар, в результате чего началась «детонация взрывоопасных предметов». Из района эвакуировали около 1,2 тыс. человек. Проведение сельхозработ запрещено в зоне 10 км Фото: @kondratyevvi 22 сентября ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородской области, ранены 10 человек, в том числе глава администрации Яснозоренского сельского поселения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

На фото: пострадавшие в городской больнице №2 Белгорода Фото: @vvgladkov 19 сентября ВС РФ взяли под контроль села Дарьино и Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Минобороны в ежедневной сводке не упоминало эти населенные пункты

На фото: работа минометного расчета спецназа «Ахмат» в Курской области Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости 18 сентября город Торопец в Тверской области подвергся атаке БПЛА. Региональное правительство заявило, что в городе начался пожар. Была объявлена эвакуация населения с территории, расположенной близко к возгоранию. Из-за атаки пострадали 28 человек, 13 из них были госпитализированы Фото: Reuters 16 сентября президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тыс. человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Ранее в декабре 2023 года президент РФ увеличил ее до 2 млн 209 тыс. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новой мобилизации для увеличения штатной численности армии не нужно Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков 14 сентября между Россией и Украиной был произведен обмен военнопленными, сообщило Минобороны РФ. Стороны обменялись военными по формуле «103 на 103» Фото: Кадр из видео Минобороны РФ 13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в США для проведения переговоров с американским президентом Джо Байденом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны не планируют обсуждать вопрос о разрешении Украине бить вглубь России западными дальнобойными ракетами Storm Shadow

На фото: Кир Стармер (справа) и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в резиденции британского посла в Вашингтоне Фото: Stefan Rousseau / Pool Photo / AP Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные начали наступление в Кореневском районе Курской области. По его словам, 10 сентября, военнослужащие освободили 10 сел. Их названия он не привел

На фото: работа расчета САУ 2С3 «Акация» по позициям ВСУ в Курской области Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Ночью 10 сентября над девятью российскими регионами сбыло бито 144 БПЛА, отчиталось Минобороны. В подмосковном Раменском беспилотники попали в две многоэтажки, погибла женщина, восемь человек пострадали Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото 6 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна, совместно с Данией и Нидерландами, планирует передать Украине 77 танков Leopard 1A5 (на фото) Фото: Nadja Wohlleben / Reuters 4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке (на фото). В результате три человека погибли, пять пострадали Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото МАГАТЭ продолжит расширять поддержку Украины и займет «более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры» страны. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября (на фото). 4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) подал в отставку. По данным Bloomberg, он займется укреплением отношений Киева с НАТО. Свои посты также должны покинуть еще целый ряд украинских чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters 4 сентября Минобороны РФ сообщило, что целью нанесенного накануне удара по Полтаве был 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в результате ракетного удара по Полтаве погиб 41 человек Фото: Ukrainian Red Cross Society По данным МЧС России на 3 сентября, более 10 тыс. жителей Курской области, включая свыше 2,7 тыс. детей, размещены в пунктах временного размещения в 31 регионе

На фото: беженцы в одном из ПВР Ростовской области Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото 3 сентября агентство Reuters сообщило, что осенью США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM

На фото: загрузка ракеты JASSM на авиабазе ВВС Майнот (Северная Дакота, США) Фото: Zachary Wright / DVIDS 3 сентября атакам БПЛА подверглось три населенных пункта Белгородской области. В селе Грузское Борисовского района дрон нанес удар по храму Святителя Николая (на фото) Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова 2 сентября в результате ночного обстрела Белгорода был фактически полностью разрушен детский сад (на фото). Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что школы города в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют Фото: Telegram-канал Валентина Демидова В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак БПЛА на Россию с февраля 2022 года. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В частности, были атакованы Конаковская и Каширская ГРЭС, а также Московский НПЗ. Большую часть дронов нейтрализовали над Курской и Брянской областями

На фото: последствия пожара на Московском НПЗ в Капотне после попадания БПЛА Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с утра 31 августа по утро 1 сентября ВСУ ударили по региону как минимум 121 боеприпасом и 29 беспилотниками. В результате атак пострадали 8 человек, разрушения получили 81 жилое помещение и 34 автомобиля

На фото: поврежденный в результате обстрела многоквартирный дом в Шебекино Фото: @vvgladkov Следующая фотография 1 / 21 25 сентября в Белгороде после ночного обстрела ВСУ повреждены 75 домов и 37 машин, сообщил губернатор Гладков Фото: Телеграм-канал Губернатора Белгородской области 23 сентября жителям Тихорецкого района Краснодарского края разрешили вернуться в свои дома. В ночь на 21 сентября в регионе после удара БПЛА произошел пожар, в результате чего началась «детонация взрывоопасных предметов». Из района эвакуировали около 1,2 тыс. человек. Проведение сельхозработ запрещено в зоне 10 км Фото: @kondratyevvi 22 сентября ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородской области, ранены 10 человек, в том числе глава администрации Яснозоренского сельского поселения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

На фото: пострадавшие в городской больнице №2 Белгорода Фото: @vvgladkov 19 сентября ВС РФ взяли под контроль села Дарьино и Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Минобороны в ежедневной сводке не упоминало эти населенные пункты

На фото: работа минометного расчета спецназа «Ахмат» в Курской области Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости 18 сентября город Торопец в Тверской области подвергся атаке БПЛА. Региональное правительство заявило, что в городе начался пожар. Была объявлена эвакуация населения с территории, расположенной близко к возгоранию. Из-за атаки пострадали 28 человек, 13 из них были госпитализированы Фото: Reuters 16 сентября президент РФ Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность Вооруженных сил до 2 млн 389 тыс. человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. Ранее в декабре 2023 года президент РФ увеличил ее до 2 млн 209 тыс. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новой мобилизации для увеличения штатной численности армии не нужно Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков 14 сентября между Россией и Украиной был произведен обмен военнопленными, сообщило Минобороны РФ. Стороны обменялись военными по формуле «103 на 103» Фото: Кадр из видео Минобороны РФ 13 сентября премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в США для проведения переговоров с американским президентом Джо Байденом по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, стороны не планируют обсуждать вопрос о разрешении Украине бить вглубь России западными дальнобойными ракетами Storm Shadow

На фото: Кир Стармер (справа) и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в резиденции британского посла в Вашингтоне Фото: Stefan Rousseau / Pool Photo / AP Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что российские военные начали наступление в Кореневском районе Курской области. По его словам, 10 сентября, военнослужащие освободили 10 сел. Их названия он не привел

На фото: работа расчета САУ 2С3 «Акация» по позициям ВСУ в Курской области Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Ночью 10 сентября над девятью российскими регионами сбыло бито 144 БПЛА, отчиталось Минобороны. В подмосковном Раменском беспилотники попали в две многоэтажки, погибла женщина, восемь человек пострадали Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото 6 сентября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что страна, совместно с Данией и Нидерландами, планирует передать Украине 77 танков Leopard 1A5 (на фото) Фото: Nadja Wohlleben / Reuters 4 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке (на фото). В результате три человека погибли, пять пострадали Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото МАГАТЭ продолжит расширять поддержку Украины и займет «более активную позицию по защите статуса жизненно важной энергетической инфраструктуры» страны. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 сентября (на фото). 4 сентября делегация МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (на фото) подал в отставку. По данным Bloomberg, он займется укреплением отношений Киева с НАТО. Свои посты также должны покинуть еще целый ряд украинских чиновников. Среди них вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и министр юстиции Денис Малюська. Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму Фото: Brendan Smialowski / Pool / Reuters 4 сентября Минобороны РФ сообщило, что целью нанесенного накануне удара по Полтаве был 179-й объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ, где под руководством иностранных инструкторов готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов. Ранее президент Украины Зеленский заявлял, что в результате ракетного удара по Полтаве погиб 41 человек Фото: Ukrainian Red Cross Society По данным МЧС России на 3 сентября, более 10 тыс. жителей Курской области, включая свыше 2,7 тыс. детей, размещены в пунктах временного размещения в 31 регионе

На фото: беженцы в одном из ПВР Ростовской области Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото 3 сентября агентство Reuters сообщило, что осенью США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM

На фото: загрузка ракеты JASSM на авиабазе ВВС Майнот (Северная Дакота, США) Фото: Zachary Wright / DVIDS 3 сентября атакам БПЛА подверглось три населенных пункта Белгородской области. В селе Грузское Борисовского района дрон нанес удар по храму Святителя Николая (на фото) Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова 2 сентября в результате ночного обстрела Белгорода был фактически полностью разрушен детский сад (на фото). Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что школы города в районе Харьковской горы на неделю перейдут на дистанционное обучение, детские сады полностью закроют Фото: Telegram-канал Валентина Демидова В ночь на 1 сентября произошла одна из самых масштабных атак БПЛА на Россию с февраля 2022 года. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 158 БПЛА самолетного типа на территории 15 регионов. В частности, были атакованы Конаковская и Каширская ГРЭС, а также Московский НПЗ. Большую часть дронов нейтрализовали над Курской и Брянской областями

На фото: последствия пожара на Московском НПЗ в Капотне после попадания БПЛА Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, с утра 31 августа по утро 1 сентября ВСУ ударили по региону как минимум 121 боеприпасом и 29 беспилотниками. В результате атак пострадали 8 человек, разрушения получили 81 жилое помещение и 34 автомобиля

На фото: поврежденный в результате обстрела многоквартирный дом в Шебекино Фото: @vvgladkov Смотреть

8:25. Посольство России в Швейцарии выразило «возмущение» и «недоумение» в связи с принятием швейцарским Национальным советом заявление о признании геноцидом голодомора в Украинской ССР в 1932-1933 годах. В сообщении дипведомства говорится, что нижняя палата парламента Швейцарии «использует грубо извращенную трактовку событий» для «исторического оружия в гибридной войне» Запада против России.

8:25. В ночь на 25 сентября средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Курской и Белгородской областях, сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

8:25. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия одержит победу в «развязанном западными странами руками украинцев конфликте». По его мнению, другого языка на Западе не понимают.