Декларацию G7 по Украине поддержали 30 из 193 членов ООН
На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке сегодня, 26 сентября, при участии президента США Джо Байдена пройдет подписание декларации стран G7 о поддержке восстановления Украины. Документ поддержали более 30 стран из 193 членов ООН, сообщает Reuters.
Полный текст декларации приводится на сайте Белого дома США. Согласно документу, российские активы за границей останутся заблокированными до тех пор, «пока Россия не прекратит свою агрессию и не оплатит ущерб, который она причинила Украине». Подписанты также обязуются продолжить работу над предоставлением Украине кредита на сумму $50 млрд до конца 2024 года, выделить который обещали за счет доходов от замороженных активов РФ.
«Вместе с международными партнерами мы по-прежнему полны решимости оказывать военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украине и ее народу и твердо привержены оказанию помощи в удовлетворении ее неотложных краткосрочных финансовых потребностей, а также в содействии долгосрочному восстановлению и реконструкции Украины»,— отмечается в декларации.
Вчера, 25 сентября, на полях Генассамблеи ООН выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что в стране уничтожены все тепловые электростанции, а также значительная часть гидроэнергетических мощностей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал помочь господину Зеленскому в прекращении огня на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров назвал победу России единственным способом вести диалог с западными странами.
Подробности — в материале «Ъ» «Сергей Лавров обошел Украину молчанием».