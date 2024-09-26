Байден объявил о выделении $8 млрд на помощь Украине

Президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский встретились в Белом доме. На встрече господин Байден объявил о выделении $8 млрд на поддержку Украины. Он поручил Пентагону выделить эти средства до конца его полномочий. Президент США также сообщил о направлении ВСУ очередной партии военной техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский (слева) и Джо Байден

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters Владимир Зеленский (слева) и Джо Байден

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

«Министерство обороны объявляет о выделении $2,4 млрд США на помощь Украине в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности, в которую входят дополнительные средства ПВО, беспилотники и боеприпасы класса "воздух-земля"»,— говорится в заявлении Джо Байдена (цитата по сайту Белого дома).

Президент США сообщил, что Украине передадут дальнобойные боеприпасы JSOW, системы ПВО Patriot и боеприпасы к ним. Он также объявил о расширении программы подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

В октябре, как добавил Джо Байден, в Германии пройдет встреча лидеров контактной группы по обороне Украины. В ней примут участие более 50 стран.

Вчера, 25 сентября, США выделили пакет военной помощи Украине на $375 млн. В него войдут бомбы, боеприпасы для HIMARS, ракеты Javelin, бронемашины MRAP, патрульные катера, стрелковое оружие и противотанковые средства.

Об обсуждении украинского конфликта на Генассамблее ООН — в тексте «Ъ» «Новая сессия о главном».

Петр Бузлаев