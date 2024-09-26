Великобритания добавила в антироссийский санкционный список две компании

Великобритания обновила санкционный список по России, говорится в сообщении, размещенном на сайте Минфина королевства. Под рестрикции «за поддержку России» попали две иностранные компании и пять судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Как следует из обновленного списка, новые ограничения распространяются на компании Ocean Speedstar Solutions Opc Private Limited (Индия) и White Fox Ship Management FZCO (ОАЭ). Отмечается, что фирмы осуществляют деятельность в энергетическом секторе, который остается стратегически важным для Москвы. Таким образом, считают британские власти, эти компании участвуют «в поддержке правительства России». Рестрикции также затронули суда Asya Energy, Pioneer, North Sky, SCF La Perouse и Nova Energy.

До этого Лондон дополнял санкционный список по России 11 сентября. Тогда в стоп-лист попали еще 10 российских нефтяных танкеров. 20 сентября о намерении ужесточить санкции против российской нефти объявили США. Заместитель советника американского президента по нацбезопасности Далип Сингх уточнил, что ограничения затронут «теневой флот» танкеров для перевозки нефти, а также ее объемы, которые разрешено поставлять на рынок.

В конце июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций в отношении России. Среди ограничительных мер были санкции против 27 судов из «теневого флота», используемого для обхода потолка цен на нефть и нефтепродукты. В августе глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил большинство стран Европы в тайных закупках российской нефти через Индию в обход европейских санкций.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Стой, кто везет».

Александр Андреев