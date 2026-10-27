Илья Ремесло в суде не признал вину по делу о военных фейках

Илья Ремесло получил известность за счет критики Алексея Навального и его соратников. Сам он говорил, что после его обращений в правоохранительные органы в отношении лидеров оппозиции возбуждали уголовные дела. В марте 2026 года опубликовал текст под заголовком «Пять причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина». Речь в нем шла об СВО, состоянии российской экономики, свободе интернета и СМИ.