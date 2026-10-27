Илья Ремесло в суде не признал вину по делу о военных фейках
Блогер Илья Ремесло, обвиняемый в распространении фейков о Вооруженных силах России, не признал вину. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала Приморского суда Санкт-Петербурга.
Вначале прокурор зачитал обвинение. Материалы уголовного дела насчитывают два тома. «Нет, не признаю»,— ответил Илья Ремесло на вопрос судьи. Блогер объяснил, что его слова не нарушают законодательство, а сам он имеет право критиковать органы государственной власти.
Илье Ремесло предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК, которая предусматривает до десяти лет лишения свободы. Он арестован до 8 марта. Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации в Telegram-канале. Какие, официально не уточняется.
Илья Ремесло получил известность за счет критики Алексея Навального и его соратников. Сам он говорил, что после его обращений в правоохранительные органы в отношении лидеров оппозиции возбуждали уголовные дела. В марте 2026 года опубликовал текст под заголовком «Пять причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина». Речь в нем шла об СВО, состоянии российской экономики, свободе интернета и СМИ.