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Коммерсантъ FM
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Бельгия призвала ЕС запретить поставки российского СПГ

Министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен заявила, что Евросоюз должен «идти дальше» и запретить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России. Она добавила, что компании не могут разорвать долгосрочные контракты, если весь блок не введет санкции.

«Российский газ поступает в Бельгию Я тщательно изучила этот вопрос, и газовое законодательство здесь не поможет. Нам нужен общеевропейский подход»,— сказала Тинне ван дер Стратен в разговоре с Financial Times (FT).

По словам министра, запрет российским компаниям использовать инфраструктуру ЕС, который был введен в декабре 2023 года, не дает оснований для сокращения числа контрактов. Она уточнила, что Россия продолжает использовать в том числе бельгийский порт Зебрюгге для реэкспорта в третьи страны.

Министр по вопросам климата Нидерландов Софи Херманис в письме парламенту страны сообщила о намерении поднять вопрос запрета поставок топлива из России на встрече министров энергетики ЕС в октябре. «Нет других вариантов, при которых мы могли бы расторгнуть частные контракты без применения санкций со стороны Еврокомиссии»,— сказала госпожа Херманис.

По данным Kpler, в 2023 году Бельгия стала вторым по величине импортером российского СПГ после Испании. FT отмечает, что власти страны последовательно подталкивает ЕС к сокращению зависимости от топлива из России. Тинне ван дер Стратен заявила, что Евросоюз должен сосредоточиться на развитии собственной возобновляемой энергетики.

Подробнее об экспорте газа — в тексте «Ъ» «У СПГ выдался горячий август».

Петр Бузлаев

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