Журналистка французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент незаконно посетила Курскую область. В сопровождении украинских военнослужащих она пересекла границу и побывала в нескольких населенных Курской области.

Кэтрин Норрис Трент

Фото: Thomas Admason / AP Кэтрин Норрис Трент

Фото: Thomas Admason / AP

Отснятый ей материал был опубликован каналом 25 сентября. Один из местных жителей заявил репортеру, что восхищен президентом России Владимиром Путиным. В записанный Трент сюжет также попал фрагмент, в котором женщина сквозь слезы обратилась к украинским военнослужащим.

Репортажи в подконтрольных ВСУ частях Курской области в августе записали еще несколько журналистов: корреспонденты немецкого Deutsche Welle (признан иноагентом) Николас Симон Коннолли, американского CNN Ник Пейтон Уолш, а также украинских каналов «1+1», Hromadske и «Ми — Україна» Наталья Нагорная, Диана Буцко и Олеся Боровик. Все они объявлены в России в розыск. Ранее ФСБ России возбудила в отношении них дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы»). Максимальная санкция по данной статье предусматривает пять лет лишения свободы.

Кроме того, известны случаи незаконного въезда журналистов австралийской корпорации ABC, американских изданий The Washington Post и Daily Beast, британских газет The Sun, The Times и The Independent. Ранее в Курской области для освещения атаки украинских формирований на регион в сопровождении ВСУ побывали корреспонденты французской газеты Croix, латвийского телеканала Latvian Television и итальянской телекомпании RAI.

Итальянскому послу в Москве Чечилии Пиччони и временному поверенному в делах США в РФ Стефани Холмс также был выражен протест в связи с действиями съемочных групп. RAI отозвала своих сотрудников Симони Трайни и Стефани Баттистини обратно в Италию после того, как они попали в базу розыска российского МВД.

Александр Андреев