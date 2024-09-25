Генерал Попов перешел в наступление

Главная военная прокуратура (ГВП) направила в тамбовский военный суд уголовное дело бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, который вместе с бизнесменом обвиняется в хищении 114 млн руб., полученных от продажи металлоконструкций, выделенных для строительства оборонительных сооружений в зоне СВО. Экс-военачальник вину не признает и намерен вместе со своей защитой добиваться переноса процесса в запорожский суд — в регион, где под его руководством было остановлено контрнаступление ВСУ. Надеется генерал и на то, что суд вызовет в качестве свидетелей командиров 58-й армии, в чем следствие ему отказало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Попов рассчитывает, что его дело рассмотрят в запорожском военном суде, а бывших сослуживцев на процессе допросят как свидетелей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Иван Попов рассчитывает, что его дело рассмотрят в запорожском военном суде, а бывших сослуживцев на процессе допросят как свидетелей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Обвинительное заключение по уголовному делу генерал-майора Ивана Попова утвердил заместитель главного военного прокурора генерал-лейтенант юстиции Сергей Заряев. После этого материалы расследования направили в Тамбовский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу.

За время расследования фабула уголовного дела не изменилась. Как рассказывал ранее “Ъ”, Иван Попов и предприниматель Сергей Моисеев обвиняются в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что оба фигуранта причастны к хищению летом 2023 года 1700 тонн изделий из металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений.

По версии следствия, генерал Попов намеренно запросил на их возведение гораздо больше металла, чем требовалось, чтобы излишки затем реализовать на стороне.

А чтобы отвести от себя подозрения, говорится в деле, военачальник заставил неких своих подчиненных поставить в заявке вместо своей подписи поддельную. В связи с этим в деле Ивана Попова появилась и ст. 292 УК РФ — «Служебный подлог».

При этом генерал, по версии следствия, действовал в составе организованной группы, в которую также входил генерал-лейтенант Олег Цоков. Но поскольку последний погиб в зоне СВО летом 2023 года (посмертно удостоен звания Героя России), дело в отношении него было прекращено.

Предприниматель Сергей Моисеев, по данным источников “Ъ”, рассказал следствию, что вывез излишки металла, хранившиеся в тот момент на складе, доставил в другой регион и там продал.

При этом, отметим, он не говорит, что действовал в сговоре с Иваном Поповым. Последнее обстоятельство “Ъ” подтвердил адвокат генерала Сергей Буйновский. По словам защитника, когда во время очной ставки он задал Сергею Моисееву вопрос «Договаривались ли с вы Иваном Поповым о хищении?», несмотря на то что следователь тут же вопрос снял, предприниматель успел ответить «нет».

Генерал-майор Попов вину не признает, утверждая, что стал жертвой оговора. Адвокат Буйновский, оценивая проведенное расследование, в частности, отметил, что следователи не проверяли на месте количество использованного для строительства защитных сооружений металлопроката. Вместо этого они воспользовались показаниями свидетелей — водителей и строителей, которые при этом, по словам защитника, признавали, что проданных впоследствии излишков сами лично не видели.

Однако, отметил господин Буйновский, следствие проигнорировало тех свидетелей, которых предложили допросить они вместе с обвиняемым,— командиров дивизий, полков и бригад, непосредственно принимавших участие в боевых действиях.

А они, по словам защитника, как раз утверждали, что на оборонительные сооружения требовалось много метала, и тот, что был получен, был использован по максимуму. «Там был участок оборонительных сооружений длинной 80 км, да еще в четыре эшелона,— рассказал Сергей Буйновский.— А следователи на место не поехали и, соответственно, ничего не видели». Обвиняемый и его адвокат надеются, что уже в суде им удастся добиться вызова в качестве свидетелей командиров — бывших подчиненных генерала, которые непосредственно участвовали в возведении оборонительных сооружений на запорожском направлении, и те дадут объективные показания, которые, уверен господин Буйновский, подтвердят невиновность его подзащитного.

Что касается обвинения в служебном подлоге, то Сергей Буйновский выразил недоумение тем фактом, что лиц, причастных к подделке подписи его подзащитного в заявках на металлопрокат, так и не привлекли к уголовной ответственности. Хотя, по словам адвоката, после проведения почерковедческой экспертизы их всех установили и допросили.

В Тамбовском гарнизонном суде, сообщил “Ъ” Сергей Буйновский, он вместе с Иваном Поповым будет ходатайствовать об изменении подсудности дела. «Согласно Конституции и Уголовно-процессуальному кодексу РФ мы имеем право оспорить вынесенное судом постановление о принятии к производству дела на том основании, что оно подсудно другому суду,— заметил господин Буйновский.— В УПК говорится, что уголовное дело должно рассматриваться по месту совершения предполагаемого преступления. Запорожский гарнизонный военный суд действует с 2023 года, хотя и в другом регионе, там и должен проходить процесс».

По словам адвоката, в настоящий момент его подзащитный готовится к процессу, изучая подготовленные защитой материалы. При этом генерал по-прежнему выражает недовольство тем, что следствие не дало ему подробнее ознакомиться со всеми материалами дела, поскольку в нем содержится «большое количество документов и накладных, которые обвинение планирует использовать на процессе в качестве доказательств».

Адвокат также отметил, что находящийся под домашним арестом Иван Попов так и не добился разрешения на прогулки. «Мне сложно сказать, почему так произошло, причины не вполне ясны,— заметил адвокат.— Создается впечатление, что следователь на что-то обиделся и таким образом выразил недовольство. Обжаловать это мы не будем, но такая ситуация говорит об излишне строгом отношении органа предварительного следствия к обвиняемому».

Алексей Соковнин