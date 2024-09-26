«Ведомости»: в КНР создают отдельные юридические лица для работы с РФ

Некоторые китайские поставщики и платежные агенты начали создавать отдельные юридические лица с целью налаживания сотрудничества с российскими партнерами. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в сфере платежей КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По их словам, многие крупные компании открывают дочерние структуры в Китае для работы на конкретных рынках. Глава группы по работе с банками юридической фирмы Amond & Smith Иван Тихоненок связывает создание специальных юридических лиц с опасениями попасть под вторичные санкции. Таким образом компании стараются более осторожно взаимодействовать с клиентами из РФ.

Финансовые учреждения в Китае стремятся как снизить риски, так и сохранить возможность обработки платежей из России, отмечает другой источник в банке. Иногда трансакции проходят без задержек, но бывают и случаи, когда средства задерживаются или возвращаются обратно, отметил он.

Чем дольше сохраняется текущая политическая ситуация, тем глубже стороны будут погружаться в существующие проблемы с платежами, поставками и логистикой, рассуждает старший партнер юрфирмы О2 Consulting Татьяна Сафонова. Она предупреждает, что трудности возникнут не только у стран, находящихся под санкциями, но и у тех, кто вводит ограничения, так как мировая экономика слишком взаимозависима.

В августе российско-китайская торговля продолжила расширяться: по сравнению с июлем поставки из КНР в РФ выросли на 2,7%, встречные — на 17,7%, следует из данных Главного таможенного управления Китая.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Китай крепит оборотоспособность».

Матвей Иващенко