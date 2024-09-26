Байден поручил расширить программу обучения пилотов ВСУ управлению F-16

США расширят программу обучения украинских летчиков навыкам управления F-16, такое поручение дал американский президент Джо Байден. В 2025 году подготовку пройдет дополнительная группа пилотов, специально для западных истребителей ВСУ получат дальнобойные управляемые бомбы JSOW.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters Джо Байден

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

«В целях модернизации потенциала воздушных сил Украины, я поручил Министерству обороны расширить обучение украинских пилотов управлению F-16, в том числе оказанием поддержки обучению дополнительных 18 пилотов в следующем году»,— говорится в пресс-релизе Белого дома.

Кроме того, президент США сообщил, что Украина получит предназначенные для F-16 авиабомбы средней дальности JSOW, а также системы ПВО Patriot и боеприпасы к ним. Он также объявил о новом пакете помощи Украине на $8 млрд.

The Wall Street Journal пишет, что небольшая группа летчиков ВСУ продолжает обучение не только в США, но и в Румынии и Дании. Число пилотов, которые проходят обучение на базах, не уточняется. По оценкам западных и украинских чиновников, в течение нескольких месяцев у украинских воздушных сил будет достаточное для управления эскадрильей F-16 количество обученных летчиков.

По данным Bloomberg, Украина получила первые истребители F-16 в июле. Telegraph писала, что ВСУ пока использовали их только в качестве средств противовоздушной обороны. В августе стало известно об авиакатастрофе одного из первых переданных стране F-16. США предполагали, что ЧП случилось в результате ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая утверждала, что истребитель ошибочно был сбит ЗРК Patriot.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Андреев