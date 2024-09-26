NВС: Пентагон предлагал поставить Украине фосфорные снаряды
Высокопоставленные представители Пентагона призывали начать поставки Украине фосфорных зажигательных боеприпасов, сообщает NBC News со ссылкой на источники. По их данным, Белый дом отверг эту идею.
Как уточняет канал, рекомендация Пентагона состояла в том, чтобы предоставить Украине артиллерийские снаряды с белым фосфором для освещения и создания дымовой завесы, «а не для использования против вражеских войск». Ведомство советовало включить эти снаряды в пакеты военной помощи Киеву, в том числе в недавний. Если соответствующее решение все же примут, о нем вряд ли объявят публично, уточнили собеседники канала.
Белый фосфор — это воскообразное вещество, которое мгновенно воспламеняется при контакте с кислородом. Оно горит при очень высокой температуре, его трудно потушить. Также оно липнет к поверхностям, особенно к одежде и коже, и может вызвать смертельные ожоги. Химические вещества, содержащиеся в выделяемом при возгорании дыме, также способны нанести вред легким и глазам. Боеприпасы с белым фосфором не относятся к химоружию, но международное право запрещает использовать их в густонаселенных районах.
Минобороны России в феврале 2022 года обвинило Украину в использовании боеприпасов с фосфором. По данным российского ведомства, фосфор применялся в пригородах Киева.
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