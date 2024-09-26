Трамп: Украина разрушена, у Киева не осталось козырей

Украине следовало пойти на уступки России еще до начала специальной военной операции, заявил бывший президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп. Он возложил ответственность за украинский конфликт на президента Джо Байдена и обвинил Владимира Зеленского в нежелании идти на компромис. По словам господина Трампа, «Украины больше нет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Megan Varner, Reuters Дональд Трамп

Фото: Megan Varner, Reuters

«Считаю, что самая худшая сделка была бы лучше, чем ситуация, в которой сейчас находится Украина. У них есть только уничтоженная страна, которая потеряла пятую часть территории и десятки тысяч человек»,— сказал господин Трамп на мероприятии в Северной Каролине (его слова передает Associated Press).

Ответственность за развязывание конфликта на Украине господин Трамп возложил на действующих президента США Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис. По его словам, они «снабдили (президента Украины Владимира.— "Ъ") Зеленского деньгами и боеприпасами, количество которых ни одна страна еще никогда не видела». Как следствие, продолжил бывший американский президент, Владимир Зеленский отказывается идти на компромисс ради урегулирования конфликта.

Политик раскритиковал господина Зеленского, который, по его словам, «бросал мелкие, злобные обвинения» в его адрес. Республиканец не уточнил, о каких именно высказываниях украинского лидера идет речь. ABC News, в свою очередь, отмечает, что недавно украинский президент в интервью The New Yorker выразил сомнение, что господин Трамп действительно понимает, как остановить конфликт.

«Если бы президент Зеленский немного уступил еще до начала боевых действий, то никто бы не уехал, каждое здание стояло бы еще 2000 лет. Какую сделку он сейчас может заключить? Украина разрушена, у Киева не осталось козырей»,— отметил господин Трамп.

Ранее он назвал украинского президента «величайшим торговцем в истории», который после каждой поездки в Вашингтон покидает его «с $60 млрд». По мнению республиканца, по этой причине господин Зеленский хочет победы Демократической партии на ноябрьских выборах в США, чтобы продолжать получать от нее финансовую поддержку.

Накануне во время выступления на мероприятии в Джорджии господин Трамп также выразил сомнения в возможности Украины завершить конфликт в свою пользу. Политик отметил военную мощь России и снова заявил, что способен закончить конфликт в случае избрания президентом.

Ожидается, что на этой неделе президент Украины в рамках визита в США выступит на Неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Он планирует встретиться с президентом США Джо Байденом и членами Конгресса от обеих партий. О вероятной встрече с Владимиром Зеленским в ходе его визита в Вашингтон заявляла госпожа Харрис. Ранее господин Трамп также говорил, что, возможно, встретится с украинским лидером, но эти его планы так и не были подтверждены. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также отменил встречу с Владимиром Зеленским.

О поездке украинского президента в США — в материале «Ъ» «Вращай оружием».

Александр Андреев