Путин отметил вклад аятоллы Хаменеи в сотрудничество стран-экспортеров газа

Сейчас в организацию входят 12 постоянных членов, включая Россию, Иран, ОАЭ и Ливию, а также семь наблюдателей — Ангола, Ирак, Азербайджан и другие страны. Участники форума контролируют 70% мировых доказанных запасов газа, 38% его добычи, 42% глобального газового экспорта и 47% экспорта СПГ.