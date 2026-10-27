Путин отметил вклад аятоллы Хаменеи в сотрудничество стран-экспортеров газа
Россия с благодарностью вспоминает роль бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи в создании Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). Об этом заявил президент Владимир Путин на восьмом саммите организации в Москве.
Об аятолле на пленарной сессии напомнил иранский президент Масуд Пезешкиан. «Вы совершенно справедливо вспомнили и о роли бывшего духовного лидера иранского народа аятоллы Хаменеи, который действительно был одним из активных участников создания нашего форума»,— сказал Владимир Путин.
Аятолла Хаменеи погиб при ракетном ударе в первый день американо-израильской операции против Ирана в феврале. В 2007 году он одним из первых предложил России создать организацию экспортеров газа по аналогии с ОПЕК. Устав ФСЭГ приняли уже в декабре 2008 года в Москве.
Сейчас в организацию входят 12 постоянных членов, включая Россию, Иран, ОАЭ и Ливию, а также семь наблюдателей — Ангола, Ирак, Азербайджан и другие страны. Участники форума контролируют 70% мировых доказанных запасов газа, 38% его добычи, 42% глобального газового экспорта и 47% экспорта СПГ.