Володин обвинил Байдена в подрыве «Северных потоков»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в Telegram-канале пост о «Северных потоках», которые были подорваны ровно два года назад. В публикации чиновник обвинил в произошедшем лично президента США Джо Байдена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«За взрывом "Северных потоков" стоит Вашингтон и лично Байден. Ему было выгодно лишить Западную Европу дешевого российского газа, заставив покупать его у США втридорога»,— написал Вячеслав Володин.

По словам спикера Госдумы, сильнее всего от подрыва газопроводов в Балтийском море пострадала Германия. Он добавил, что стоимость газа в стране выросла почти в два раза, а экономика впала в рецессию. Вячеслав Володин также написал, что за взрывы на «Северных потоках» ответил «не Вашингтон, а жители Германии, которым Байден и Шольц залезли в карманы».

Вячеслав Володин заявил, что инициаторы и исполнители взрывов должны понести ответственность. При этом, как добавил спикер Госдумы, доверия к международным расследованиям нет. Он уточнил, что детали произошедшего не раскрываются, а сам процесс намеренно затягивается для сокрытия улик. Названные ранее версии событий он назвал вызывающими смех.

26 сентября 2022 года три из четырех нитей «Северных потоков» были подорваны в Балтийском море на глубине 80 м. Россия, Германия, Швеция и Дания возбудили уголовные дела в связи с инцидентом. Две последние страны в начале 2024-го прекратили расследование. Германия выдала ордер на арест инструктора по дайвингу Владимира Журавлева. Издание Spiegel писало, что 6 июля он бежал на Украину из Польши на машине украинского посольства.

О конфликте Германии и Польши на фоне расследования — в тексте «Ъ» «Дональд Туск не вышел сухим из воды».