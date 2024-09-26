В Белгороде установят памятник в погибшим от украинских обстрелов

В Белгороде установят памятник в честь погибших в результате одного из самых сильных обстрелов со стороны Украины, который произошел 30 декабря прошлого года. Тогда погибли 25 человек, более 100 получили ранения.

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Памятник установят в центре города напротив старейшего кинотеатра «Победа» на улице 50-летия Белгородской области. Он будет называться «Сердце Белгорода», так как после обстрела люди создали стихийный мемориал в честь погибших возле арт-объекта «Сердце», который был изрешечен осколками снарядов.

Сейчас власти обсуждают, как будет выглядеть памятник. Скульптор Андрей Коробцов, который является одним из авторов статуи советского солдата во Ржеве (Тверская область), подготовил три варианта скульптуры. Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале фотографии предложенных макетов. Судя по ним, памятник будет представлять собой скульптуру ангела.

Проект вынесут на общественное обсуждение. На этой неделе представители педагогического сообщества и работники культуры обсудят варианты в Белгородской митрополии. После этого макеты покажут жителям города. По словам губернатора, композиция «Сердце Белгорода» может быть дополнена посеченными от снарядов гранитными плитами или остатками сбитых ракет, заключенными в защитный купол.

Белгородская область с начала специальной военной операции подвергается обстрелам и ударам беспилотников со стороны Украины. Только за последние сутки по территории региона было выпущено 109 боеприпасов и 37 беспилотников. В результате атак два человека погибли и два получили ранения.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж